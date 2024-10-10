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Алаудинов сообщил о гибели штурмовика спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 10.10.2024 (обновлено: 00:31 11.10.2024)
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977380507.html
Алаудинов сообщил о гибели штурмовика спецназа "Ахмат"
Алаудинов сообщил о гибели штурмовика спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 11.10.2024
Алаудинов сообщил о гибели штурмовика спецназа "Ахмат"
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-10T13:31
2024-10-11T00:31
специальная военная операция на украине
россия
апты алаудинов
безопасность
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным Киллер погиб в зоне проведения спецоперации.Как отметил Алаудинов, Киллер был лучшим бойцом отряда. Сообщение он сопроводил видео с военнослужащим.
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россия, апты алаудинов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Апты Алаудинов, Безопасность
Алаудинов сообщил о гибели штурмовика спецназа "Ахмат"

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил о гибели штурмовика "Киллер"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие спецназа "Ахмат"
Военнослужащие спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие спецназа "Ахмат". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным Киллер погиб в зоне проведения спецоперации.
Как отметил Алаудинов, Киллер был лучшим бойцом отряда. Сообщение он сопроводил видео с военнослужащим.
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апти Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Обречена". Алаудинов сделал важное заявление об СВО
22 августа, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАпты АлаудиновБезопасность
 
 
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