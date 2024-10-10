https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977380507.html

Алаудинов сообщил о гибели штурмовика спецназа "Ахмат"

Алаудинов сообщил о гибели штурмовика спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 11.10.2024

Алаудинов сообщил о гибели штурмовика спецназа "Ахмат"

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-10T13:31

2024-10-10T13:31

2024-10-11T00:31

специальная военная операция на украине

россия

апты алаудинов

безопасность

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным Киллер погиб в зоне проведения спецоперации.Как отметил Алаудинов, Киллер был лучшим бойцом отряда. Сообщение он сопроводил видео с военнослужащим.

https://ria.ru/20240822/svo-1967711029.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, апты алаудинов, безопасность