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Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024
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13:13 10.10.2024 (обновлено: 13:23 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977376930.html
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА
Украинскую ракету и два БПЛА самолетного типа уничтожили над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:13
2024-10-10T13:23
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 10 окт - РИА Новости. Украинскую ракету и два БПЛА самолетного типа уничтожили над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня днём в небе Курской области уничтожены украинская ракета и 2 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников", - говорится в сообщении.
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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА самолетного типа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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ТУЛА, 10 окт - РИА Новости. Украинскую ракету и два БПЛА самолетного типа уничтожили над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Сегодня днём в небе Курской области уничтожены украинская ракета и 2 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников", - говорится в сообщении.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Курской области сбили четыре украинских беспилотника
Вчера, 12:49
 
Курская областьБезопасностьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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