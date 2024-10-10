https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977376930.html

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА

Украинскую ракету и два БПЛА самолетного типа уничтожили над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:13

2024-10-10T13:13

2024-10-10T13:23

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 10 окт - РИА Новости. Украинскую ракету и два БПЛА самолетного типа уничтожили над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня днём в небе Курской области уничтожены украинская ракета и 2 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241010/bespilotniki-1977371610.html

курская область

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Дарья Буймова

курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)