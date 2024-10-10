https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977376930.html
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА
Украинскую ракету и два БПЛА самолетного типа уничтожили над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:13
2024-10-10T13:13
2024-10-10T13:23
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 10 окт - РИА Новости. Украинскую ракету и два БПЛА самолетного типа уничтожили над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня днём в небе Курской области уничтожены украинская ракета и 2 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241010/bespilotniki-1977371610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и два БПЛА самолетного типа