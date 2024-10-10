https://ria.ru/20241010/sneg-1977417737.html

В Москве во вторник может пойти снег

В Москве во вторник может пойти снег - РИА Новости, 10.10.2024

В Москве во вторник может пойти снег

Неделя начнется в Москве холодами, в понедельник ночью ожидаются заморозки, а в ночь на вторник местами возможен мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:57

2024-10-10T15:57

2024-10-10T16:17

москва

погода

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неделя начнется в Москве холодами, в понедельник ночью ожидаются заморозки, а в ночь на вторник местами возможен мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он уточнил, что текущая рабочая неделя закончится в Москве мощной волной тепла. Осадков в регионе не ожидается, а температура подрастет до плюс 12-17 градусов. В субботу к западным границам Подмосковья подойдет холодный атмосферный фронт, будут небольшие дожди, температура понизится до плюс 10-15 градусов. В ночь на воскресенье по области вновь возможны заморозки, а в столице будет положительная температура, днём же будет около плюс 5-10 градусов."А вот новая неделя начнётся более холодной погодой. В понедельник на погоду начнёт оказывать влияние приближающийся с юга циклон. Ночью похолодание усилится и первые заморозки будут возможны уже и в столице, ожидается минус 2 - плюс 3 градуса, а днём вместе с облаками придут и небольшие дожди, которые в условия низких температур в ночь на вторник местами могут сопровождаться небольшим мокрым снегом", - написал Леус в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода