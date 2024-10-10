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В Москве во вторник может пойти снег - РИА Новости, 10.10.2024
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15:57 10.10.2024 (обновлено: 16:17 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/sneg-1977417737.html
В Москве во вторник может пойти снег
В Москве во вторник может пойти снег - РИА Новости, 10.10.2024
В Москве во вторник может пойти снег
Неделя начнется в Москве холодами, в понедельник ночью ожидаются заморозки, а в ночь на вторник местами возможен мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:57
2024-10-10T16:17
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неделя начнется в Москве холодами, в понедельник ночью ожидаются заморозки, а в ночь на вторник местами возможен мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он уточнил, что текущая рабочая неделя закончится в Москве мощной волной тепла. Осадков в регионе не ожидается, а температура подрастет до плюс 12-17 градусов. В субботу к западным границам Подмосковья подойдет холодный атмосферный фронт, будут небольшие дожди, температура понизится до плюс 10-15 градусов. В ночь на воскресенье по области вновь возможны заморозки, а в столице будет положительная температура, днём же будет около плюс 5-10 градусов."А вот новая неделя начнётся более холодной погодой. В понедельник на погоду начнёт оказывать влияние приближающийся с юга циклон. Ночью похолодание усилится и первые заморозки будут возможны уже и в столице, ожидается минус 2 - плюс 3 градуса, а днём вместе с облаками придут и небольшие дожди, которые в условия низких температур в ночь на вторник местами могут сопровождаться небольшим мокрым снегом", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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москва, погода
Москва, Погода
В Москве во вторник может пойти снег

В Москве во вторник местами может пойти мокрый снег

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неделя начнется в Москве холодами, в понедельник ночью ожидаются заморозки, а в ночь на вторник местами возможен мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он уточнил, что текущая рабочая неделя закончится в Москве мощной волной тепла. Осадков в регионе не ожидается, а температура подрастет до плюс 12-17 градусов. В субботу к западным границам Подмосковья подойдет холодный атмосферный фронт, будут небольшие дожди, температура понизится до плюс 10-15 градусов. В ночь на воскресенье по области вновь возможны заморозки, а в столице будет положительная температура, днём же будет около плюс 5-10 градусов.
"А вот новая неделя начнётся более холодной погодой. В понедельник на погоду начнёт оказывать влияние приближающийся с юга циклон. Ночью похолодание усилится и первые заморозки будут возможны уже и в столице, ожидается минус 2 - плюс 3 градуса, а днём вместе с облаками придут и небольшие дожди, которые в условия низких температур в ночь на вторник местами могут сопровождаться небольшим мокрым снегом", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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