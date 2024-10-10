СМИ: Израиль нанес удар по объекту миссии ООН в Ливане
Al Jazeera: ЦАХАЛ атаковала вышку на территории миротворцев ООН в Ливане
© AP Photo / Baz RatnerИзраильский удар по южному Ливану
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский удар по южному Ливану. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по объекту на территории штаб-квартиры миротворцев временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), сообщила Al Jazeera со ссылкой на источник в миссии.
"Израильская армия нанесла удар по смотровой вышке сил UNIFIL в штаб-квартире в Рас-эн-Накура", — говорится на сайте телеканала.
По данным источников Al Jazeera, всего израильские военные открыли огонь по трем позициям миротворцев ООН на юге Ливана, два человека получили легкие ранения.
Как ранее писала газета Times of Israel, ЦАХАЛ разместила свои позиции рядом с миссией миротворцев на время сухопутной операции против "Хезболлы", подвергнув представителей ООН опасности. Как заявляли газете представители миссии, Израиль попросил миротворцев передислоцироваться, на что получил отказ. Пресс-служба "Хезболлы" сообщала, что отряд израильских военных в районе поселения Марун Ар-Рас использовал миротворцев ООН как живой щит.
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Армия обороны Израиля с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября ЦАХАЛ начала наземную операцию в Ливане.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей северных районов страны, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.