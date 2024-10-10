Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль нанес удар по объекту миссии ООН в Ливане - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 10.10.2024 (обновлено: 14:34 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/smi-1977387163.html
СМИ: Израиль нанес удар по объекту миссии ООН в Ливане
СМИ: Израиль нанес удар по объекту миссии ООН в Ливане - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ: Израиль нанес удар по объекту миссии ООН в Ливане
Израильские военные открыли огонь по объекту на территории штаб-квартиры миротворцев временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), сообщила Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:02
2024-10-10T14:34
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
оон
израиль
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976315950_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_59744457b985061ca460fa09b11435cf.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по объекту на территории штаб-квартиры миротворцев временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), сообщила Al Jazeera со ссылкой на источник в миссии."Израильская армия нанесла удар по смотровой вышке сил UNIFIL в штаб-квартире в Рас-эн-Накура", — говорится на сайте телеканала.По данным источников Al Jazeera, всего израильские военные открыли огонь по трем позициям миротворцев ООН на юге Ливана, два человека получили легкие ранения.Как ранее писала газета Times of Israel, ЦАХАЛ разместила свои позиции рядом с миссией миротворцев на время сухопутной операции против "Хезболлы", подвергнув представителей ООН опасности. Как заявляли газете представители миссии, Израиль попросил миротворцев передислоцироваться, на что получил отказ. Пресс-служба "Хезболлы" сообщала, что отряд израильских военных в районе поселения Марун Ар-Рас использовал миротворцев ООН как живой щит.Армия обороны Израиля с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября ЦАХАЛ начала наземную операцию в Ливане.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей северных районов страны, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241008/israel-1977053671.html
https://ria.ru/20241009/livan-1977299182.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976315950_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_f805223e01318f5bfa9766a1e141aa8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, оон, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ООН, Израиль, Хезболла
СМИ: Израиль нанес удар по объекту миссии ООН в Ливане

Al Jazeera: ЦАХАЛ атаковала вышку на территории миротворцев ООН в Ливане

© AP Photo / Baz RatnerИзраильский удар по южному Ливану
Израильский удар по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский удар по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по объекту на территории штаб-квартиры миротворцев временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), сообщила Al Jazeera со ссылкой на источник в миссии.
"Израильская армия нанесла удар по смотровой вышке сил UNIFIL в штаб-квартире в Рас-эн-Накура", — говорится на сайте телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
По данным источников Al Jazeera, всего израильские военные открыли огонь по трем позициям миротворцев ООН на юге Ливана, два человека получили легкие ранения.
Как ранее писала газета Times of Israel, ЦАХАЛ разместила свои позиции рядом с миссией миротворцев на время сухопутной операции против "Хезболлы", подвергнув представителей ООН опасности. Как заявляли газете представители миссии, Израиль попросил миротворцев передислоцироваться, на что получил отказ. Пресс-служба "Хезболлы" сообщала, что отряд израильских военных в районе поселения Марун Ар-Рас использовал миротворцев ООН как живой щит.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы, заявил Нетаньяху
8 октября, 19:35
Армия обороны Израиля с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября ЦАХАЛ начала наземную операцию в Ливане.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей северных районов страны, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
США не допустят сценария с Газой в отношении Ливана, заявил Белый дом
9 октября, 21:46
 
В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ООНИзраильХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала