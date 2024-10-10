https://ria.ru/20241010/smi-1977330729.html

СМИ назвали главных претендентов на Нобелевскую премию мира

СМИ назвали главных претендентов на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 10.10.2024

СМИ назвали главных претендентов на Нобелевскую премию мира

Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам (БАПОР) и Международный суд ООН на фоне разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке являются основными... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:17

2024-10-10T09:17

2024-10-10T09:17

в мире

ближний восток

израиль

антониу гутерреш

илон маск

джулиан ассанж

оон

бапор

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам (БАПОР) и Международный суд ООН на фоне разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке являются основными претендентами на присуждение Нобелевской премии мира в 2024 году, также среди возможных кандидатов звучат имена генсека ООН Антониу Гутерреша, американского предпринимателя Илона Маска и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов. "Эксперты предположили, что основными претендентами на премию в пятницу являются БАПОР и Международный суд ООН, еще один орган, который разошелся во взглядах с правительством Израиля после того, как нападение ХАМАС спровоцировало войну в Газе год назад... Продолжение конфликта означает, что на Ближний Восток приходится непропорционально большая доля миротворческих усилий, и, таким образом, он оказался в центре внимания нескольких премий мира, присужденных в последние годы", - пишет издание. Глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль, который ежегодно составляет собственный список главных претендентов на награду, считает, что наиболее вероятным кандидатом на премию мира в этом году является БАПОР, "делающее чрезвычайно важную работу для мирных палестинцев, которые испытывают страдания войны в Газе". Ранее сообщалось, что число сотрудников БАПОР, погибших в ходе эскалации конфликта, возросло до 220. Как пишет издание, историк Нобелевской премии мира Асле Свен, в свою очередь, считает, что награда может быть присуждена генсеку ООН Антониу Гутеррешу, которому на прошлой неделе Израиль запретил въезд в страну. Financial Times также отмечает, что среди номинантов на премию 2024 года, выдвинутых обширным списком лиц, также выделяются такие выдающиеся личности, как Илон Маск и Джулиан Ассанж. Лауреат Нобелевской премии станет известен 11 октября.

https://ria.ru/20240418/snimok-1940806690.html

https://ria.ru/20240324/konvoi-1935516449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ближний восток, израиль, антониу гутерреш, илон маск, джулиан ассанж, оон, бапор, wikileaks