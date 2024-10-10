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В Ярославской области хотят арестовать избивших сверстника подростков - РИА Новости, 10.10.2024
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16:23 10.10.2024 (обновлено: 16:53 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/sk-1977425833.html
В Ярославской области хотят арестовать избивших сверстника подростков
В Ярославской области хотят арестовать избивших сверстника подростков - РИА Новости, 10.10.2024
В Ярославской области хотят арестовать избивших сверстника подростков
Следствие в Ярославской области намерено добиться заключения под стражу двоих 16-летних молодых людей, участвовавших в избиении сверстника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:23
2024-10-10T16:53
происшествия
углич
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Следствие в Ярославской области намерено добиться заключения под стражу двоих 16-летних молодых людей, участвовавших в избиении сверстника, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону.&quot;Следствие не согласно с избранием двум несовершеннолетним меры пресечения в виде домашнего ареста. Считаем, что они также должны быть заключены под стражу, в связи с чем обжалуем решение суда&quot;, — заявил он.Собеседник рассказал, что накануне в Угличе заключили под стражу 18-летнего молодого человека, а двоих 16-летних фигурантов поместили под домашний арест. Все трое обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, а также в краже при незаконном проникновении в жилище. По данным следствия, в конце сентября все трое, находясь во дворе одного из домов в Угличе, в результате возникшего с 16-летним подростком конфликта избили его. Собеседник агентства уточнил, что молодые люди общались, вместе посещали вечернюю школу. Что стало причиной такой жестокости, пока выясняется, потому что показания разнятся. После избиения двое обвиняемых проникли в квартиру подростка и похитили его телефон и игровую приставку.&quot;В результате преступных действий обвиняемых потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью — в частности, у него множественные гематомы, перелом носа, перелом ребер и другие повреждения. Он находится в больнице&quot;, — подчеркнул представитель СУ СК.Злоумышленники снимали избиение на телефон, эта видеозапись фигурирует в материалах дела.
https://ria.ru/20241009/dubna-1977191798.html
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происшествия, углич, ярославская область, россия
Происшествия, Углич, Ярославская область, Россия
В Ярославской области хотят арестовать избивших сверстника подростков

В Угличе хотят арестовать 16-летних подростков, избивших сверстника на камеру

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Следствие в Ярославской области намерено добиться заключения под стражу двоих 16-летних молодых людей, участвовавших в избиении сверстника, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону.
«

"Следствие не согласно с избранием двум несовершеннолетним меры пресечения в виде домашнего ареста. Считаем, что они также должны быть заключены под стражу, в связи с чем обжалуем решение суда", — заявил он.

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Собеседник рассказал, что накануне в Угличе заключили под стражу 18-летнего молодого человека, а двоих 16-летних фигурантов поместили под домашний арест. Все трое обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, а также в краже при незаконном проникновении в жилище.
По данным следствия, в конце сентября все трое, находясь во дворе одного из домов в Угличе, в результате возникшего с 16-летним подростком конфликта избили его. Собеседник агентства уточнил, что молодые люди общались, вместе посещали вечернюю школу. Что стало причиной такой жестокости, пока выясняется, потому что показания разнятся. После избиения двое обвиняемых проникли в квартиру подростка и похитили его телефон и игровую приставку.
«

"В результате преступных действий обвиняемых потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью — в частности, у него множественные гематомы, перелом носа, перелом ребер и другие повреждения. Он находится в больнице", — подчеркнул представитель СУ СК.

Злоумышленники снимали избиение на телефон, эта видеозапись фигурирует в материалах дела.
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