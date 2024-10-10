https://ria.ru/20241010/sizo-1977457451.html

Главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве выпустили из СИЗО

Главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве выпустили из СИЗО - РИА Новости, 10.10.2024

Главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве выпустили из СИЗО

Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми - многодетную мать Юлию Логинову, избрав ей запрет определенных действий,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:02

2024-10-10T18:02

2024-10-10T18:07

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965106872_0:259:677:640_1920x0_80_0_0_68ce8cf1e57a41d7bc6b98a7146d7f48.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми - многодетную мать Юлию Логинову, избрав ей запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Юлии Логиновой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.Заседание прошло в закрытом режиме.Аналогичные ходатайства об избрании запрета определенных действий будут рассмотрены позднее этим же судом в отношении второй многодетной матери Натальи Патоки и двух других фигуранток - суррогатной матери Фирузы Ускановой и Натальи Душкиной, которая передала свою внучку.Наталья Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина (Логинова) воспитывала 15 несовершеннолетних детей.Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).

https://ria.ru/20240814/dela-1966055322.html

https://ria.ru/20240815/obvinenie-1966291694.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия