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Главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве выпустили из СИЗО
Главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве выпустили из СИЗО - РИА Новости, 10.10.2024
Главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве выпустили из СИЗО
Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми - многодетную мать Юлию Логинову, избрав ей запрет определенных действий,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:02
2024-10-10T18:02
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми - многодетную мать Юлию Логинову, избрав ей запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Юлии Логиновой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.Заседание прошло в закрытом режиме.Аналогичные ходатайства об избрании запрета определенных действий будут рассмотрены позднее этим же судом в отношении второй многодетной матери Натальи Патоки и двух других фигуранток - суррогатной матери Фирузы Ускановой и Натальи Душкиной, которая передала свою внучку.Наталья Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина (Логинова) воспитывала 15 несовершеннолетних детей.Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
https://ria.ru/20240814/dela-1966055322.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве выпустили из СИЗО
Суд в Москве отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми Логинову
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми - многодетную мать Юлию Логинову, избрав ей запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Юлии Логиновой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Аналогичные ходатайства об избрании запрета определенных действий будут рассмотрены позднее этим же судом в отношении второй многодетной матери Натальи Патоки и двух других фигуранток - суррогатной матери Фирузы Ускановой и Натальи Душкиной, которая передала свою внучку.
Наталья Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина (Логинова) воспитывала 15 несовершеннолетних детей.
Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.
В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ
(торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).