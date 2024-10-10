Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в энергетике
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Будапешт полностью удовлетворен сотрудничеством в энергетике с Россией, лучших предложений еще не было, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы абсолютно удовлетворены поставками, удовлетворены продолжающимся сотрудничеством между Россией и Венгрией, "Газпромом" и Венгрией. Контракты имеются, поставки осуществляются вовремя... Есть более выгодная альтернатива? Я должен сказать, что нет", - сказал Сийярто на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
Он добавил, что Будапешту не поступали более выгодные, дешевые и надежные предложения по газу.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
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