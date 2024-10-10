https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977372214.html

Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией, заявил Сийярто

Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.10.2024

Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией, заявил Сийярто

Будапешт полностью удовлетворен сотрудничеством в энергетике с Россией, лучших предложений еще не было, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:50

2024-10-10T12:50

2024-10-10T13:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Будапешт полностью удовлетворен сотрудничеством в энергетике с Россией, лучших предложений еще не было, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы абсолютно удовлетворены поставками, удовлетворены продолжающимся сотрудничеством между Россией и Венгрией, "Газпромом" и Венгрией. Контракты имеются, поставки осуществляются вовремя... Есть более выгодная альтернатива? Я должен сказать, что нет", - сказал Сийярто на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.Он добавил, что Будапешту не поступали более выгодные, дешевые и надежные предложения по газу.Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20241008/gas-1977058276.html

https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, россия, в мире, петер сийярто, газпром, будапешт, экономика