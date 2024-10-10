https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977365330.html

Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто

Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.10.2024

Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто

Если Украина будет принята в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:23

2024-10-10T12:23

2024-10-10T13:56

в мире

украина

нато

венгрия

россия

петер сийярто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Если Украина будет принята в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО", - сказал он журналистам на полях газового форума.В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

украина

венгрия

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в мире, украина, нато, венгрия, россия, петер сийярто