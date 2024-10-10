Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии: принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Если Украина будет принята в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО", - сказал он журналистам на полях газового форума.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
"Этой страны не будет". В НАТО рассказали о планах на будущее
9 октября, 08:00