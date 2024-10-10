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Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.10.2024
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12:23 10.10.2024 (обновлено: 13:56 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977365330.html
Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто
Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.10.2024
Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто
Если Украина будет принята в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:23
2024-10-10T13:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Если Украина будет принята в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО", - сказал он журналистам на полях газового форума.В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html
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в мире, украина, нато, венгрия, россия, петер сийярто
В мире, Украина, НАТО, Венгрия, Россия, Петер Сийярто
Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии: принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Если Украина будет принята в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО", - сказал он журналистам на полях газового форума.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
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В миреУкраинаНАТОВенгрияРоссияПетер Сийярто
 
 
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