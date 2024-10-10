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Стивен Сигал рассказал о своем письме Путину в начале СВО - РИА Новости, 10.10.2024
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18:49 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/sigal-1977465657.html
Стивен Сигал рассказал о своем письме Путину в начале СВО
Стивен Сигал рассказал о своем письме Путину в начале СВО - РИА Новости, 10.10.2024
Стивен Сигал рассказал о своем письме Путину в начале СВО
Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал рассказал, что в начале СВО написал письмо президенту России Владимиру... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:49
2024-10-10T18:49
в мире
россия
сша
ближний восток
стивен сигал
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал рассказал, что в начале СВО написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за него и за Россию. "Я был на Ближнем Востоке, обучал боевым искусствам некоторых людей. И я услышал, что началась спецоперация (России на Украине - ред.). На следующий день я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента (России - ред.)", - рассказал Сигал в своем фильме "Во имя справедливости". Он подчеркнул, что в письме выразил поддержку российскому президенту и отметил, что теперь Россия увидит, кто ее настоящие соотечественники, кто друзья, а кто враги. "Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента и, если понадобится, я умру со своим президентом", - процитировал актер высказанное в письме российскому лидеру. "Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он на самом деле отстаивал и что пытался сделать", - подчеркнул Сигал. Актер Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД в 2018 году.
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944313098.html
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в мире, россия, сша, ближний восток, стивен сигал, владимир путин
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Стивен Сигал, Владимир Путин
Стивен Сигал рассказал о своем письме Путину в начале СВО

Стивен Сигал в начале СВО написал Путину о готовности сражаться и умереть за РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стивен Сигал. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал рассказал, что в начале СВО написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за него и за Россию.
«
"Я был на Ближнем Востоке, обучал боевым искусствам некоторых людей. И я услышал, что началась спецоперация (России на Украине - ред.). На следующий день я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента (России - ред.)", - рассказал Сигал в своем фильме "Во имя справедливости".
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Он подчеркнул, что в письме выразил поддержку российскому президенту и отметил, что теперь Россия увидит, кто ее настоящие соотечественники, кто друзья, а кто враги.
«
"Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента и, если понадобится, я умру со своим президентом", - процитировал актер высказанное в письме российскому лидеру.
"Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он на самом деле отстаивал и что пытался сделать", - подчеркнул Сигал.
Актер Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД в 2018 году.
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