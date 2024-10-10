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Эксперт предупредил о штрафах за самовольное подключение к инженерным сетям

Эксперт предупредил о штрафах за самовольное подключение к инженерным сетям - РИА Новости, 10.10.2024

Эксперт предупредил о штрафах за самовольное подключение к инженерным сетям

Самовольное подключение к инженерным сетям может грозить штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф может составить до 30 тысяч,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T03:19

2024-10-10T03:19

2024-10-10T03:19

общество

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самовольное подключение к инженерным сетям может грозить штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф может составить до 30 тысяч, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Немало проблем может возникнуть и при самовольном подключении к инженерным сетям. Статья 7.19 КоАП РФ предусматривает за это нарушение штраф от 10 до 15 тысяч рублей. При этом, если нарушение выявлено повторно, сумма штрафа возрастает до 15-30 тысяч рублей", - сказал Бондарь. По его словам, за самовольное переустройство и перепланировку жилого помещения предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2500 рублей, помимо штрафа нарушителя могут обязать вернуть помещение в исходное состояние, что, по мнению эксперта, обойдется гораздо дороже. "Отдельного внимания заслуживает вопрос нарушения правил пользования жилыми помещениями. Согласно части 1 статьи 7.21 КоАП РФ, за порчу жилых помещений или их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей", - рассказал он.

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