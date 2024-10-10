https://ria.ru/20241010/shtraf-1977313684.html
Эксперт предупредил о штрафах за самовольное подключение к инженерным сетям
Эксперт предупредил о штрафах за самовольное подключение к инженерным сетям - РИА Новости, 10.10.2024
Эксперт предупредил о штрафах за самовольное подключение к инженерным сетям
Самовольное подключение к инженерным сетям может грозить штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф может составить до 30 тысяч,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T03:19
2024-10-10T03:19
2024-10-10T03:19
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886884458_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df91c34bdc7d83f047c9e234eb907fad.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самовольное подключение к инженерным сетям может грозить штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф может составить до 30 тысяч, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Немало проблем может возникнуть и при самовольном подключении к инженерным сетям. Статья 7.19 КоАП РФ предусматривает за это нарушение штраф от 10 до 15 тысяч рублей. При этом, если нарушение выявлено повторно, сумма штрафа возрастает до 15-30 тысяч рублей", - сказал Бондарь. По его словам, за самовольное переустройство и перепланировку жилого помещения предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2500 рублей, помимо штрафа нарушителя могут обязать вернуть помещение в исходное состояние, что, по мнению эксперта, обойдется гораздо дороже. "Отдельного внимания заслуживает вопрос нарушения правил пользования жилыми помещениями. Согласно части 1 статьи 7.21 КоАП РФ, за порчу жилых помещений или их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей", - рассказал он.
https://ria.ru/20241009/iphone-1977082596.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886884458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23770ccb640d6a0bf3101710a64baaaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперт предупредил о штрафах за самовольное подключение к инженерным сетям
Эксперт назвал сумму штрафа за самовольное подключение к инженерным сетям
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самовольное подключение к инженерным сетям может грозить штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф может составить до 30 тысяч, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Немало проблем может возникнуть и при самовольном подключении к инженерным сетям. Статья 7.19 КоАП РФ
предусматривает за это нарушение штраф от 10 до 15 тысяч рублей. При этом, если нарушение выявлено повторно, сумма штрафа возрастает до 15-30 тысяч рублей", - сказал Бондарь.
По его словам, за самовольное переустройство и перепланировку жилого помещения предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2500 рублей, помимо штрафа нарушителя могут обязать вернуть помещение в исходное состояние, что, по мнению эксперта, обойдется гораздо дороже.
"Отдельного внимания заслуживает вопрос нарушения правил пользования жилыми помещениями. Согласно части 1 статьи 7.21 КоАП РФ, за порчу жилых помещений или их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей", - рассказал он.