https://ria.ru/20241010/shtab-1977383168.html

В ЦАХАЛ заявили, об уничтожении штаба радикалов в секторе Газа

В ЦАХАЛ заявили, об уничтожении штаба радикалов в секторе Газа - РИА Новости, 10.10.2024

В ЦАХАЛ заявили, об уничтожении штаба радикалов в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по штабу радикалов в здании школы в центральной части сектора Газа. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:49

2024-10-10T13:49

2024-10-10T13:49

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975793775_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_20706aa94178fa99d0a7e34c1a541919.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по штабу радикалов в здании школы в центральной части сектора Газа. "ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр аль-Балах. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой "Руфайда", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для граждан. Ранее медиофис правительства Газы, что число погибших при израильском ударе по школе, в которой были размещены перемещенные лица, в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа выросло до 26, пострадали более 90 человек, "большинство из них – женщины и дети". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241010/izrail-1977356347.html

https://ria.ru/20241010/izrail-1977314889.html

https://ria.ru/20241010/peskov-1977371462.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024