В ЦАХАЛ заявили, об уничтожении штаба радикалов в секторе Газа
В ЦАХАЛ заявили, об уничтожении штаба радикалов в здании школы в секторе Газа
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по штабу радикалов в здании школы в центральной части сектора Газа.
"ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр аль-Балах. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой "Руфайда", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для граждан.
Ранее медиофис правительства Газы, что число погибших при израильском ударе по школе, в которой были размещены перемещенные лица, в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа выросло до 26, пострадали более 90 человек, "большинство из них – женщины и дети".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.