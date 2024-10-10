https://ria.ru/20241010/shpionazh-1977413339.html

Гражданка Украины осуждена в ЛНР на 18 лет за шпионаж

Гражданка Украины осуждена в ЛНР на 18 лет за шпионаж - РИА Новости, 10.10.2024

Гражданка Украины осуждена в ЛНР на 18 лет за шпионаж

Верховный суд ЛНР приговорил к 18 годам колонии жительницу республики, обвиняемую в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:42

2024-10-10T15:42

2024-10-10T15:42

луганская народная республика

россия

киев

вооруженные силы украины

украина

происшествия

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 18 годам колонии жительницу республики, обвиняемую в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. Ранее прокуратура ЛНР утвердила обвинение в отношении украинской шпионки, собиравшей данные о ВС РФ. По версии следствия, с декабря 2022 по июнь 2023 года Тихая передавала украинским спецслужбам информацию о перемещении и местах дислокации российских военных при помощи мессенджеров. Дело возбуждено и расследовалось УФСБ России по ЛНР. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней гражданки Украины Ольги Тихой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что судом установлено, что в период с декабря 2022 по май 2023 года Тихая по заданию ВСУ собирала сведения о перемещении и местах дислокации ВС РФ на территории Луганска. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновную к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20241001/shpionazh-1975667898.html

https://ria.ru/20241001/shpionazh-1975656840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины, украина, происшествия