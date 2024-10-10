https://ria.ru/20241010/shpionazh-1977413339.html
Гражданка Украины осуждена в ЛНР на 18 лет за шпионаж
Гражданка Украины осуждена в ЛНР на 18 лет за шпионаж - РИА Новости, 10.10.2024
Гражданка Украины осуждена в ЛНР на 18 лет за шпионаж
Верховный суд ЛНР приговорил к 18 годам колонии жительницу республики, обвиняемую в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:42
2024-10-10T15:42
2024-10-10T15:42
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 18 годам колонии жительницу республики, обвиняемую в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. Ранее прокуратура ЛНР утвердила обвинение в отношении украинской шпионки, собиравшей данные о ВС РФ. По версии следствия, с декабря 2022 по июнь 2023 года Тихая передавала украинским спецслужбам информацию о перемещении и местах дислокации российских военных при помощи мессенджеров. Дело возбуждено и расследовалось УФСБ России по ЛНР. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней гражданки Украины Ольги Тихой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что судом установлено, что в период с декабря 2022 по май 2023 года Тихая по заданию ВСУ собирала сведения о перемещении и местах дислокации ВС РФ на территории Луганска. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновную к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20241001/shpionazh-1975667898.html
https://ria.ru/20241001/shpionazh-1975656840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Гражданка Украины осуждена в ЛНР на 18 лет за шпионаж
Гражданка Украины Ольга Тихая осуждена в ЛНР на 18 лет за шпионаж
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 18 годам колонии жительницу республики, обвиняемую в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР.
Ранее прокуратура ЛНР утвердила обвинение в отношении украинской шпионки, собиравшей данные о ВС РФ. По версии следствия, с декабря 2022 по июнь 2023 года Тихая передавала украинским спецслужбам информацию о перемещении и местах дислокации российских военных при помощи мессенджеров. Дело возбуждено и расследовалось УФСБ России по ЛНР.
"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней гражданки Украины Ольги Тихой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что судом установлено, что в период с декабря 2022 по май 2023 года Тихая по заданию ВСУ
собирала сведения о перемещении и местах дислокации ВС РФ на территории Луганска
.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновную к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.