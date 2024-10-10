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Шор прокомментировал блокировку оппозиционных Telegram-каналов в Молдавии - РИА Новости, 10.10.2024
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16:38 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/shor-1977433386.html
Шор прокомментировал блокировку оппозиционных Telegram-каналов в Молдавии
Шор прокомментировал блокировку оппозиционных Telegram-каналов в Молдавии - РИА Новости, 10.10.2024
Шор прокомментировал блокировку оппозиционных Telegram-каналов в Молдавии
Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор, комментируя блокировку в Молдавии Telegram-каналов оппозиции, заявил, что эти действия властей положили конец... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:38
2024-10-10T16:38
в мире
молдавия
гагаузия
москва
илан шор
марина таубер
василий боля
евросоюз
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор, комментируя блокировку в Молдавии Telegram-каналов оппозиции, заявил, что эти действия властей положили конец демократии, на смену которой пришла диктатура. Ранее в четверг власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика". При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство". "Это конец! Конец европейской демократии. В ее крышку гроба вбит последний гвоздь. (Власти - ред.) установили в нашей стране диктатуру. Нет, не этих желтых недоумков. Это диктатура Евросоюза. В который, напомню, мы не вступили", - написал Шор в своем новом Telegram-канале. По его словам, представители власти позволяют себе арестовывать людей за их позицию. "Я не нарушил ни одного правила соцсети! Только Штаты и ЕС любят так поступать со свободой слова. Вы хотите так жить? Чтобы любого могли без повода задержать, арестовать, заблокировать? Скажите "нет" 20 октября. Все, у кого есть совесть, чувство собственного достоинства, все, кто любит Родину, — голосуйте против ЕС", - призвал Шор. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241010/moldavija-1977395398.html
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в мире, молдавия, гагаузия, москва, илан шор, марина таубер, василий боля, евросоюз, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, Молдавия, Гагаузия, Москва, Илан Шор, Марина Таубер, Василий Боля, Евросоюз, Санкции США против "России сегодня" и RT
Шор прокомментировал блокировку оппозиционных Telegram-каналов в Молдавии

Шор о блокировке оппозиционных Telegram-каналов в Молдавии: конец демократии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор, комментируя блокировку в Молдавии Telegram-каналов оппозиции, заявил, что эти действия властей положили конец демократии, на смену которой пришла диктатура.
Ранее в четверг власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика". При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство".
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"Это конец! Конец европейской демократии. В ее крышку гроба вбит последний гвоздь. (Власти - ред.) установили в нашей стране диктатуру. Нет, не этих желтых недоумков. Это диктатура Евросоюза. В который, напомню, мы не вступили", - написал Шор в своем новом Telegram-канале.
По его словам, представители власти позволяют себе арестовывать людей за их позицию.
"Я не нарушил ни одного правила соцсети! Только Штаты и ЕС любят так поступать со свободой слова. Вы хотите так жить? Чтобы любого могли без повода задержать, арестовать, заблокировать? Скажите "нет" 20 октября. Все, у кого есть совесть, чувство собственного достоинства, все, кто любит Родину, — голосуйте против ЕС", - призвал Шор.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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