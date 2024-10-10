Шор прокомментировал блокировку оппозиционных Telegram-каналов в Молдавии
Шор о блокировке оппозиционных Telegram-каналов в Молдавии: конец демократии
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Лидер молдавского блока "Победа" Илан Шор, комментируя блокировку в Молдавии Telegram-каналов оппозиции, заявил, что эти действия властей положили конец демократии, на смену которой пришла диктатура.
Ранее в четверг власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика". При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство".
"Это конец! Конец европейской демократии. В ее крышку гроба вбит последний гвоздь. (Власти - ред.) установили в нашей стране диктатуру. Нет, не этих желтых недоумков. Это диктатура Евросоюза. В который, напомню, мы не вступили", - написал Шор в своем новом Telegram-канале.
По его словам, представители власти позволяют себе арестовывать людей за их позицию.
"Я не нарушил ни одного правила соцсети! Только Штаты и ЕС любят так поступать со свободой слова. Вы хотите так жить? Чтобы любого могли без повода задержать, арестовать, заблокировать? Скажите "нет" 20 октября. Все, у кого есть совесть, чувство собственного достоинства, все, кто любит Родину, — голосуйте против ЕС", - призвал Шор.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.