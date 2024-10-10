https://ria.ru/20241010/shkolniki-1977318582.html
Спасатели напомнили о главных требованиях безопасности в осенние каникулы
Спасатели напомнили о главных требованиях безопасности в осенние каникулы - РИА Новости, 10.10.2024
Спасатели напомнили о главных требованиях безопасности в осенние каникулы
Школьникам во время осенних каникул необходимо стараться обходить теплотрассы, открытые люки и колодцы, не гулять без присмотра взрослых на безлюдных пустырях,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:31
2024-10-10T05:31
2024-10-10T05:31
общество
мособлпожспас
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Школьникам во время осенних каникул необходимо стараться обходить теплотрассы, открытые люки и колодцы, не гулять без присмотра взрослых на безлюдных пустырях, рекомендует "Мособлпожспас". "При переходе проезжей части нужно соблюдать правила дорожного движения, обходить стороной теплотрассы, люки, колодцы, особенно с открытым доступом, а также дворы и улицы, где проводятся ремонтные работы", - приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника территориального управления №4 ГКУ "Мособлпожспас" Евгения Патуева. Он подчеркнул, что родителям следует заранее позаботиться о безопасности своих детей во время каникул, оставляя их на длительное время одних. "Спички, зажигалки, а также горючие легковоспламеняющиеся жидкости нужно разместить вне зоны досягаемости детей, чтобы лишний раз не подогревать их любопытство. То же самое касается других опасных, колющих или режущих предметов, химических опасных веществ, а также лекарств. Детям следует объяснить, что таблетки без ведома взрослых принимать ни в коем случае нельзя", - отметил Патуев. Детям также следует объяснить, как действовать, если неприятности все-таки произошли, напомнить единый номер телефона оперативных экстренных служб. "Только своевременное информирование и контроль позволят обеспечить школьникам безопасный отдых", - заключил Патуев.
https://ria.ru/20241009/gadzhet-1977079595.html
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общество, мособлпожспас
Спасатели напомнили о главных требованиях безопасности в осенние каникулы
"Мособлпожспас": школьникам следует обходить теплотрассы и открытые люки
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Школьникам во время осенних каникул необходимо стараться обходить теплотрассы, открытые люки и колодцы, не гулять без присмотра взрослых на безлюдных пустырях, рекомендует "Мособлпожспас".
"При переходе проезжей части нужно соблюдать правила дорожного движения, обходить стороной теплотрассы, люки, колодцы, особенно с открытым доступом, а также дворы и улицы, где проводятся ремонтные работы", - приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника территориального управления №4 ГКУ "Мособлпожспас" Евгения Патуева.
Он подчеркнул, что родителям следует заранее позаботиться о безопасности своих детей во время каникул, оставляя их на длительное время одних.
"Спички, зажигалки, а также горючие легковоспламеняющиеся жидкости нужно разместить вне зоны досягаемости детей, чтобы лишний раз не подогревать их любопытство. То же самое касается других опасных, колющих или режущих предметов, химических опасных веществ, а также лекарств. Детям следует объяснить, что таблетки без ведома взрослых принимать ни в коем случае нельзя", - отметил Патуев.
Детям также следует объяснить, как действовать, если неприятности все-таки произошли, напомнить единый номер телефона оперативных экстренных служб.
"Только своевременное информирование и контроль позволят обеспечить школьникам безопасный отдых", - заключил Патуев.