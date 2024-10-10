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Shaman не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге - РИА Новости, 10.10.2024
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16:03 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/shaman-1977419071.html
Shaman не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге
Shaman не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге - РИА Новости, 10.10.2024
Shaman не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) не перечислял часть гонорара за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка, потому что не было таких... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:03
2024-10-10T16:03
россия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 10 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) не перечислял часть гонорара за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка, потому что не было таких договоренностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. По утверждению издания Урал56.ru певец выступил на дне города 30 августа и обещал властям передать часть гонорара пострадавшим от масштабного наводнения. "Договоренностей между администрацией города и главой города о перечислении части гонорара за выступление с артистом Шаманом не было. Средства не ожидались и не перечислялись", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе оренбургской мэрии. В правительстве области агентству пояснили, что не выступали заказчиком этого городского мероприятия. "О таких договоренностях не знаем", - сказал собеседник. В апреле в Оренбургской области из-за масштабного наводнения был объявлен режим ЧС федерального значения.
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оренбург
оренбургская область
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россия, оренбург, оренбургская область
Россия, Оренбург, Оренбургская область
Shaman не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге

В Оренбурге пояснили, почему певец не перечислил гонорар пострадавшим от паводка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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УФА, 10 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) не перечислял часть гонорара за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка, потому что не было таких договоренностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
По утверждению издания Урал56.ru певец выступил на дне города 30 августа и обещал властям передать часть гонорара пострадавшим от масштабного наводнения.
"Договоренностей между администрацией города и главой города о перечислении части гонорара за выступление с артистом Шаманом не было. Средства не ожидались и не перечислялись", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе оренбургской мэрии.
В правительстве области агентству пояснили, что не выступали заказчиком этого городского мероприятия. "О таких договоренностях не знаем", - сказал собеседник.
В апреле в Оренбургской области из-за масштабного наводнения был объявлен режим ЧС федерального значения.
Shaman - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Shaman посетил Запорожскую АЭС
15 августа, 10:09
 
РоссияОренбургОренбургская область
 
 
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