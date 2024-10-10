https://ria.ru/20241010/shaman-1977419071.html

Shaman не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге

Shaman не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге - РИА Новости, 10.10.2024

Shaman не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) не перечислял часть гонорара за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка, потому что не было таких... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:03

2024-10-10T16:03

2024-10-10T16:03

россия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 10 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) не перечислял часть гонорара за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка, потому что не было таких договоренностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. По утверждению издания Урал56.ru певец выступил на дне города 30 августа и обещал властям передать часть гонорара пострадавшим от масштабного наводнения. "Договоренностей между администрацией города и главой города о перечислении части гонорара за выступление с артистом Шаманом не было. Средства не ожидались и не перечислялись", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе оренбургской мэрии. В правительстве области агентству пояснили, что не выступали заказчиком этого городского мероприятия. "О таких договоренностях не знаем", - сказал собеседник. В апреле в Оренбургской области из-за масштабного наводнения был объявлен режим ЧС федерального значения.

https://ria.ru/20240815/artist-1966324509.html

россия

оренбург

оренбургская область

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россия, оренбург, оренбургская область