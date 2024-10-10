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Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman - РИА Новости, 10.10.2024
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15:25 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/shaman-1977407183.html
Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman
Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman - РИА Новости, 10.10.2024
Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman
Ученики 7-х и 8-х классов школ Читы на уроках музыки изучают творчество певца Shaman в рамках блока "Патриотические песни", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:25
2024-10-10T15:25
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shaman (ярослав дронов)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Ученики 7-х и 8-х классов школ Читы на уроках музыки изучают творчество певца Shaman в рамках блока "Патриотические песни", сообщил РИА Новости представитель мэрии. "По информации комитета образования города Читы, по основной образовательной программе на уроках музыки в 7-х и 8-х классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Shaman в качестве примера исполнителя патриотической песни", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что программы обучения в разных школах разные, но блок "Патриотические песни" присутствует во всех.
https://ria.ru/20240517/meksika-1946581869.html
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чита, shaman (ярослав дронов)
Чита, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman

Ученики Читы изучают творчество Shaman в рамках блока "Патриотические песни"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Ученики 7-х и 8-х классов школ Читы на уроках музыки изучают творчество певца Shaman в рамках блока "Патриотические песни", сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"По информации комитета образования города Читы, по основной образовательной программе на уроках музыки в 7-х и 8-х классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Shaman в качестве примера исполнителя патриотической песни", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что программы обучения в разных школах разные, но блок "Патриотические песни" присутствует во всех.
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