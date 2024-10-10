https://ria.ru/20241010/shaman-1977407183.html

Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman

Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman - РИА Новости, 10.10.2024

Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman

Ученики 7-х и 8-х классов школ Читы на уроках музыки изучают творчество певца Shaman в рамках блока "Патриотические песни", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:25

2024-10-10T15:25

2024-10-10T15:25

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shaman (ярослав дронов)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Ученики 7-х и 8-х классов школ Читы на уроках музыки изучают творчество певца Shaman в рамках блока "Патриотические песни", сообщил РИА Новости представитель мэрии. "По информации комитета образования города Читы, по основной образовательной программе на уроках музыки в 7-х и 8-х классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Shaman в качестве примера исполнителя патриотической песни", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что программы обучения в разных школах разные, но блок "Патриотические песни" присутствует во всех.

https://ria.ru/20240517/meksika-1946581869.html

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чита, shaman (ярослав дронов)