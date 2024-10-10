https://ria.ru/20241010/senat-1977450705.html

Демократы рискуют потерять контроль над Сенатом, пишут СМИ

Демократы рискуют потерять контроль над Сенатом, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024

Демократы рискуют потерять контроль над Сенатом, пишут СМИ

Демократы США рискуют потерять контроль над Сенатом на следующих выборах, поскольку американцы больше склонны проголосовать за кандидатов от Республиканской... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:37

2024-10-10T17:37

2024-10-10T17:38

в мире

монтана

техас

флорида

дональд трамп

тед круз (сенатор от штата техас)

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Демократы США рискуют потерять контроль над Сенатом на следующих выборах, поскольку американцы больше склонны проголосовать за кандидатов от Республиканской партии в ключевых гонках в Монтане, Техасе и Флориде, это может оказать решающее значение для итогов голосования, сообщает газета New York Times со ссылкой на результаты проведённых совместно с Сиенским колледжем опросов. По данным газеты, контроль над Сенатом может перейти от Демократической партии к Республиканской этой осенью. Как следует из опроса, отвечая на вопрос о том, за какого кандидата американцы бы проголосовали на выборах в Сенат в штатах Монтана, Флорида и Техас, о своих предпочтениях в пользу республиканцев они заявляли чаще, чем в пользу демократов. По результатам опроса, за республиканца от Монтаны Тима Шихи проголосовали бы 52% избирателей, в отличие от сенатора-демократа Джона Тестера, которому голос отдали бы только 44% опрошенных. Во Флориде за сенатора-республиканца Рика Скотта проголосовало бы на 9% больше опрошенных американцев, чем за демократа Дебби Мукарсел-Пауэлл - 40% и 49% соответственно. Респонденты также заявили о своих предпочтениях в пользу республиканцев на выборах в Сенат в Техасе - сенатор-республиканец Тед Круз получил бы голоса 48% опрошенных американцев, в то время как за выбор демократа Колина Олреда выступили 44%. Опросы проводились отдельно среди избирателей каждого названного штата. Опрос о предпочтениях избирателей в Монтане проводился среди 656 взрослых американцев с 5 по 8 октября, в Техасе - среди 617 взрослых американцев с 29 сентября по 4 октября, во Флориде - среди 622 взрослых американцев с 29 сентября по 6 октября. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава в палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части ото всех мандатов. Демократом из верхней палаты надо защитить 23 места, три сенатора представляют штаты, в которых раньше побеждал Трамп. Если контроль над правительственным "кошельком", которым является утверждающий бюджет конгресс, получит одна партия, а на президентских выборах победит кандидат от другой, это значительно осложнит исполнительной власти продвижение повестки. Прогнозы о том, кто возглавит палату представителей меняются, большинство мандатов отдают то республиканцам, то демократам. В сенате, по последим данным, преимущество в три мандата ждет республиканцев.

https://ria.ru/20241009/ssha-1977261624.html

https://ria.ru/20241010/tramp-1977413143.html

монтана

техас

флорида

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в мире, монтана, техас, флорида, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас), камала харрис, выборы президента сша — 2024