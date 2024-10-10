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СБУ задержала адвокатов, помогавших уклонистам избежать мобилизации - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/sbu-1977442135.html
СБУ задержала адвокатов, помогавших уклонистам избежать мобилизации
СБУ задержала адвокатов, помогавших уклонистам избежать мобилизации - РИА Новости, 10.10.2024
СБУ задержала адвокатов, помогавших уклонистам избежать мобилизации
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании группы адвокатов и сотрудников военкомата в Киеве и подконтрольном ВСУ Херсоне, которые помогали... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:08
2024-10-10T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсон
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании группы адвокатов и сотрудников военкомата в Киеве и подконтрольном ВСУ Херсоне, которые помогали уклонистам избежать мобилизации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "СБУ и Нацполиция задержали адвокатов и должностных лиц ТЦК (военкоматов - ред.), которые "зарабатывали" на уклонистах в Киеве и Херсоне... За взятки от 7 до 12 тысяч долларов фигуранты оформляли клиентам "бронь" или снимали с воинского учета на основании фиктивных медзаключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В СБУ сообщили, что в Киеве уклонистов "спасали" от мобилизации через фиктивное трудоустройство на оборонное производство, что давало им право на отсрочку от мобилизации, а в Херсоне их снимали с воинского учета якобы из-за проблем со здоровьем. Ранее украинские СМИ сообщили, что в стране пройдет аудит предприятий, имеющих статус критически важных, из-за резкого увеличения числа сотрудников, имеющих бронь от мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977346985.html
https://ria.ru/20241002/svyaschennik-1975868927.html
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в мире, киев, херсон, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсон, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ задержала адвокатов, помогавших уклонистам избежать мобилизации

СБУ заявила о задержании адвокатов и сотрудников военкомата в Киеве и Херсоне

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании группы адвокатов и сотрудников военкомата в Киеве и подконтрольном ВСУ Херсоне, которые помогали уклонистам избежать мобилизации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"СБУ и Нацполиция задержали адвокатов и должностных лиц ТЦК (военкоматов - ред.), которые "зарабатывали" на уклонистах в Киеве и Херсоне... За взятки от 7 до 12 тысяч долларов фигуранты оформляли клиентам "бронь" или снимали с воинского учета на основании фиктивных медзаключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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В СБУ сообщили, что в Киеве уклонистов "спасали" от мобилизации через фиктивное трудоустройство на оборонное производство, что давало им право на отсрочку от мобилизации, а в Херсоне их снимали с воинского учета якобы из-за проблем со здоровьем.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в стране пройдет аудит предприятий, имеющих статус критически важных, из-за резкого увеличения числа сотрудников, имеющих бронь от мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХерсонУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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