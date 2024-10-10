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Около 350 человек принимают участие в съезде мордовского народа в Саранске - РИА Новости, 10.10.2024
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:28 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/saransk-1977447103.html
Около 350 человек принимают участие в съезде мордовского народа в Саранске
Около 350 человек принимают участие в съезде мордовского народа в Саранске - РИА Новости, 10.10.2024
Около 350 человек принимают участие в съезде мордовского народа в Саранске
Около 350 человек принимают участие в восьмом съезде Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа в Саранске, сообщает РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:28
2024-10-10T17:28
республика мордовия
россия
саранск
артем здунов
президентский фонд культурных инициатив
эстония
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Около 350 человек принимают участие в восьмом съезде Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. "В текущем году это ставшее традиционным мероприятие посвящено теме консолидации мордовского народа и укреплению единства российской нации в условиях современных вызовов. 345 делегатов, гостей и участников съезда приехали в нашу республику из 36 регионов страны и Эстонии, представители Казахстана подключились к работе в онлайн формате", - говорится в сообщении. "Для нас важно знать, что есть люди, которые живут далеко от мордовской земли и, несмотря на это, помнят свои древние корни, сохраняют свой родной язык и свои обычаи. Цель нашего съезда – выработать актуальные решения по сохранению одного из самых больших по численности этносов России, его нематериального этнокультурного наследия", - заявил глава Мордовии Артём Здунов на пленарном заседании съезда. Отмечается, что в Мордовии проводится системная работа по поддержке национальной культуры и языков: три года назад принята соответствующая государственная программа, налажен надежный контакт с Межрегиональной общественной организацией мордовского народа. Многое сделано для расширения сети национально-культурных центров, поддержки мордовского землячества, укрепления связей республики с финно-угорским сообществом и регионами с компактным проживанием мокшан и эрзян. "Важную роль играют такие массовые мероприятия, как "Волга – река мира" и национально-фольклорный праздник "Шумбрат" - он проводится в 16 регионах России, всероссийский молодежный фестиваль национальных культур "Мы вместе!", который два года подряд проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На всероссийский уровень вышли мероприятия, посвященные Дню мордовских языков. В этом году Мордовия достойно презентовала себя на международной выставке-форуме "Россия", - подчеркивается в сообщении. Вместе с тем, по мнению Здунова, необходимо вместе с детьми реализовать проекты по краеведению, изучать родные языки, фольклор, историю эрзянских и мокшанских сел, их обычаи. Один из важнейших вопросов - качество преподавания мордовских языков. В связи с этим ведется активная поддержка школ и вузов, педагогов национальных языков и литературы. Глава Мордовии отметил, что в национальных общественных организациях немало активных, неравнодушных молодых ребят. В последние годы стала более системной работа с диаспорой, в том числе московским и петербургским землячествами. "Между тем, в последнее время возникают новые вызовы – противники открыто говорят о планах разделения России на основе национального фактора. Вместе мы должны дать им жесткий отпор. Отрадно, что лидеры общественных объединений мордовского народа выражают консолидированную позицию в этих вопросах и сходятся во мнении, что будущее народа – в его единстве, в наших традиционных ценностях и успешном выполнении целей специальной военной операции, поддержке нашего президента, России", - подчеркнул глава Мордовии.
https://ria.ru/20240927/mordoviya-1975129272.html
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россия, саранск, артем здунов, президентский фонд культурных инициатив, эстония
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Артем Здунов, Президентский фонд культурных инициатив, Эстония

Около 350 человек принимают участие в съезде мордовского народа в Саранске

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода России. Саранск
Города России. Саранск - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Города России. Саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Около 350 человек принимают участие в восьмом съезде Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
"В текущем году это ставшее традиционным мероприятие посвящено теме консолидации мордовского народа и укреплению единства российской нации в условиях современных вызовов. 345 делегатов, гостей и участников съезда приехали в нашу республику из 36 регионов страны и Эстонии, представители Казахстана подключились к работе в онлайн формате", - говорится в сообщении.
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"Для нас важно знать, что есть люди, которые живут далеко от мордовской земли и, несмотря на это, помнят свои древние корни, сохраняют свой родной язык и свои обычаи. Цель нашего съезда – выработать актуальные решения по сохранению одного из самых больших по численности этносов России, его нематериального этнокультурного наследия", - заявил глава Мордовии Артём Здунов на пленарном заседании съезда.
Отмечается, что в Мордовии проводится системная работа по поддержке национальной культуры и языков: три года назад принята соответствующая государственная программа, налажен надежный контакт с Межрегиональной общественной организацией мордовского народа. Многое сделано для расширения сети национально-культурных центров, поддержки мордовского землячества, укрепления связей республики с финно-угорским сообществом и регионами с компактным проживанием мокшан и эрзян.
"Важную роль играют такие массовые мероприятия, как "Волга – река мира" и национально-фольклорный праздник "Шумбрат" - он проводится в 16 регионах России, всероссийский молодежный фестиваль национальных культур "Мы вместе!", который два года подряд проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На всероссийский уровень вышли мероприятия, посвященные Дню мордовских языков. В этом году Мордовия достойно презентовала себя на международной выставке-форуме "Россия", - подчеркивается в сообщении.
Вместе с тем, по мнению Здунова, необходимо вместе с детьми реализовать проекты по краеведению, изучать родные языки, фольклор, историю эрзянских и мокшанских сел, их обычаи. Один из важнейших вопросов - качество преподавания мордовских языков. В связи с этим ведется активная поддержка школ и вузов, педагогов национальных языков и литературы. Глава Мордовии отметил, что в национальных общественных организациях немало активных, неравнодушных молодых ребят. В последние годы стала более системной работа с диаспорой, в том числе московским и петербургским землячествами.
"Между тем, в последнее время возникают новые вызовы – противники открыто говорят о планах разделения России на основе национального фактора. Вместе мы должны дать им жесткий отпор. Отрадно, что лидеры общественных объединений мордовского народа выражают консолидированную позицию в этих вопросах и сходятся во мнении, что будущее народа – в его единстве, в наших традиционных ценностях и успешном выполнении целей специальной военной операции, поддержке нашего президента, России", - подчеркнул глава Мордовии.
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Республика МордовияРоссияСаранскАртем ЗдуновПрезидентский фонд культурных инициативЭстония
 
 
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