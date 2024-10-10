https://ria.ru/20241010/samolet-1977356245.html
На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет
На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет - РИА Новости, 10.10.2024
На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет
На юге России разбился самолет Як-130, пилот катапультировался, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:53
2024-10-10T11:53
2024-10-10T12:42
происшествия
волгоградская область
як-130
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На юге России разбился самолет Як-130, пилот катапультировался, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло падение учебно-тренировочного самолета Як-130, предварительно, на границе между Калмыкией и Волгоградской областью", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что ЧП случилось ранним утром.Пилот при катапультировании получил травмы, его госпитализировали.
https://ria.ru/20241006/samolet-1976575915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, як-130
Происшествия, Волгоградская область, Як-130
На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет
На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет Як-130