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На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет - РИА Новости, 10.10.2024
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11:53 10.10.2024 (обновлено: 12:42 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/samolet-1977356245.html
На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет
На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет - РИА Новости, 10.10.2024
На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет
На юге России разбился самолет Як-130, пилот катапультировался, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:53
2024-10-10T12:42
происшествия
волгоградская область
як-130
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На юге России разбился самолет Як-130, пилот катапультировался, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло падение учебно-тренировочного самолета Як-130, предварительно, на границе между Калмыкией и Волгоградской областью", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что ЧП случилось ранним утром.Пилот при катапультировании получил травмы, его госпитализировали.
https://ria.ru/20241006/samolet-1976575915.html
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происшествия, волгоградская область, як-130
Происшествия, Волгоградская область, Як-130
На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет

На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет Як-130

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учебно-боевой самолет Як-130. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На юге России разбился самолет Як-130, пилот катапультировался, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Произошло падение учебно-тренировочного самолета Як-130, предварительно, на границе между Калмыкией и Волгоградской областью", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что ЧП случилось ранним утром.
Пилот при катапультировании получил травмы, его госпитализировали.

Учебно-боевой Як-130 предназначен для подготовки летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений 4++ и 5.

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ПроисшествияВолгоградская областьЯк-130
 
 
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