https://ria.ru/20241010/samolet-1977356245.html

На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет

На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет - РИА Новости, 10.10.2024

На границе Калмыкии и Волгоградской области упал учебный самолет

На юге России разбился самолет Як-130, пилот катапультировался, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:53

2024-10-10T11:53

2024-10-10T12:42

происшествия

волгоградская область

як-130

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742507043_0:86:2560:1526_1920x0_80_0_0_c95e7fa19532694e4806b2032e2086ae.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На юге России разбился самолет Як-130, пилот катапультировался, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло падение учебно-тренировочного самолета Як-130, предварительно, на границе между Калмыкией и Волгоградской областью", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что ЧП случилось ранним утром.Пилот при катапультировании получил травмы, его госпитализировали.

https://ria.ru/20241006/samolet-1976575915.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, як-130