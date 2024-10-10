https://ria.ru/20241010/sammit-1977249695.html

Вопреки прогнозам: американский мегаураган неожиданно достиг Украины

Вопреки прогнозам: американский мегаураган неожиданно достиг Украины - РИА Новости, 10.10.2024

Вопреки прогнозам: американский мегаураган неожиданно достиг Украины

Киев внезапно отказался от второго "саммита мира", а западные союзники отложили очередную встречу в формате Рамштайн. Это объясняют в том числе сложными... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:00

2024-10-10T08:00

2024-10-10T08:05

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Киев внезапно отказался от второго "саммита мира", а западные союзники отложили очередную встречу в формате Рамштайн. Это объясняют в том числе сложными погодными условиями, но, похоже, дело в другом.Саммит капитуляцииСоветница главы Офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что в ноябре саммит, посвященный урегулированию российско-украинского конфликта, не состоится."Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира], которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике послужат основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита", — отметила она.Последнее такое мероприятие проведут в Канаде 30-31 октября. Помимо прочего, в повестке — освобождение военнопленных.Между тем ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники указывало: Киев очень старается организовать вторую конференцию до президентских выборов в США. Это связано с "перспективой возвращения в Белый дом Дональда Трампа", который обещал в случае победы "остановить войну" еще до официального вступления в должность.Первый саммит провели в июне в Швейцарии. Приняли участие представители более 90 стран. Россию не пригласили. Зеленский объяснил: Кремль все испортит. За это Киев раскритиковало международное сообщество. СМИ указывали, что без Москвы все это лишено смысла.Теперь Зеленский передумал, но в Кремле к подобным конференциям по-прежнему нет интереса."Так называемый второй саммит преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", — подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.Тем не менее Зеленский упоминал о каких-то консультациях с российскими дипломатами в онлайн-формате и обещал "офлайн-встречи". Но ничего так и не произошло.Несбывшиеся мечтыИ это не единственный внешнеполитический провал Киева. В Германии на 12 октября было назначено первое заседание глав западных государств в "формате Рамштайн" по военной помощи Украине. До этого на американскую авиабазу съезжались министры обороны. Однако все отменили, утверждают СМИ со ссылкой на источники в НАТО.Как проинформировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден не сможет прилететь в ФРГ из-за урагана "Милтон". Кроме того, ему нужно следить за ликвидацией последствий урагана "Хелен".А деятели киевского режима возлагали на Рамштайн большие надежды. По сведениям The Washington Post, там опять подняли бы вопрос о "дорожной карте" вступления Украины в НАТО. И об ударах западным оружием вглубь России.Ну а Зеленский хотел еще раз презентовать свой "план победы" над Москвой. Байдену он не понравился, но ведь есть и другие президенты с премьер-министрами."Мы представим "план победы" — четкие, конкретные шаги к справедливому завершению войны. Решительность наших партнеров и усиление Украины — это то, что может остановить российскую агрессию", — разглагольствовал он 5 октября.Однако, уверяют западные СМИ, в очередной инициативе Киева нет ничего нового. По выражению одного из обозревателей, это просто "список покупок в оружейном магазине", который лишь усугубит ситуацию.Один в полеПо словам главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, идею украинского саммита довольно нервно восприняли в Москве. Но уже после первой встречи выяснилось, что этот формат — мертворожденный."Швейцарцы еще как-то пытались оживить процесс и довольно быстро поняли: из этого ничего не выйдет. В результате они решили присоединиться к инициативе Китая и Бразилии, которая тоже не отвечает интересам России, но все-таки ближе к ним, чем то, что предлагает Зеленский. Дальнейшее развитие ситуации зависит от целого ряда факторов, начиная от итогов выборов в США и заканчивая ситуацией на фронте. Украина не откажется от своей идеи как минимум на пропагандистском уровне. Однако по сравнению с исходным замыслом это уже не имеет большого значения", — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.Политолог Александр Дудчак считает, что США целиком заняты собственными выборами и украинский кризис отошел для них на второй план. Осознав это, Зеленский свернул все мероприятия."Впрочем, стратегически ничего не изменилось. Даже если США возглавит Трамп, после первой же неудачной попытки примирить стороны конфликта он запустит новую волну накачивания Киева оружием", — уверен эксперт.Сейчас много мирных планов, добавил он. Но ни один из них не приближает к реальному прекращению боевых действий.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

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в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато