https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html

Более 10 объектов в рамках нацпроектов введут на Сахалине в 2024 году

Более 10 объектов в рамках нацпроектов введут на Сахалине в 2024 году - РИА Новости, 10.10.2024

Более 10 объектов в рамках нацпроектов введут на Сахалине в 2024 году

До конца 2024 года на Сахалине в рамках нацпроектов "Здравоохранение", "Культура" и "Образование" предусмотрен ввод в эксплуатацию 12 важных объектов, заявили... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:59

2024-10-10T11:59

2024-10-10T11:59

республика саха (якутия)

сахалин

южно-сахалинск

невельск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. До конца 2024 года на Сахалине в рамках нацпроектов "Здравоохранение", "Культура" и "Образование" предусмотрен ввод в эксплуатацию 12 важных объектов, заявили РИА Новости в правительстве области. "В настоящее время на островах реализуются 45 региональных программ в рамках 15 национальных проектов. Планами на 2024 год предусмотрено завершение 12 объектов. Три из них – дополнительное здание школы в планировочном районе Луговое в Южно-Сахалинске, дом культуры в селе Адо-Тымово Тымовского района и амбулатория села Леонидово Поронайского района – полностью готовы", – рассказали в пресс-службе правительства. По информации властей региона, до конца этого года планируется ввести в строй также школу на 1260 мест в Южно-Сахалинске, отделение поликлиники №2 на 120 посещений в смену в селе Дальнее в областном центре, дом культуры в селе Соловьевка Корсаковского района, три модульных здания под фельдшерско-акушерские пункты в селах Москальво и Восточное Охинского района, в селе Гастелло Поронайского района. В целом за год на Сахалине и Курилах отремонтировали и благоустроили 21 общественную территорию. По итогам года в регионе намерены расселить более 6,8 тысячи человек из аварийного фонда. Данная работа проводится в соответствии с нацпроектом "Жилье и городская среда". В ближайшее время завершится первый этап реконструкции участка автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Кроме того, в списке задач реконструкция систем водоснабжения в селах Онор (Смирныховский район) и Правда (Холмский район). "По итогам восьми месяцев 2024 года Сахалинская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге реализации национальных проектов", - отметил в заключение собеседник агентства.

https://ria.ru/20241004/kinozaly-1976411924.html

сахалин

южно-сахалинск

невельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалин, южно-сахалинск, невельск