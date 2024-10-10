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Более 10 объектов в рамках нацпроектов введут на Сахалине в 2024 году - РИА Новости, 10.10.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
11:59 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html
Более 10 объектов в рамках нацпроектов введут на Сахалине в 2024 году
Более 10 объектов в рамках нацпроектов введут на Сахалине в 2024 году - РИА Новости, 10.10.2024
Более 10 объектов в рамках нацпроектов введут на Сахалине в 2024 году
До конца 2024 года на Сахалине в рамках нацпроектов "Здравоохранение", "Культура" и "Образование" предусмотрен ввод в эксплуатацию 12 важных объектов, заявили... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:59
2024-10-10T11:59
республика саха (якутия)
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южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. До конца 2024 года на Сахалине в рамках нацпроектов "Здравоохранение", "Культура" и "Образование" предусмотрен ввод в эксплуатацию 12 важных объектов, заявили РИА Новости в правительстве области. "В настоящее время на островах реализуются 45 региональных программ в рамках 15 национальных проектов. Планами на 2024 год предусмотрено завершение 12 объектов. Три из них – дополнительное здание школы в планировочном районе Луговое в Южно-Сахалинске, дом культуры в селе Адо-Тымово Тымовского района и амбулатория села Леонидово Поронайского района – полностью готовы", – рассказали в пресс-службе правительства. По информации властей региона, до конца этого года планируется ввести в строй также школу на 1260 мест в Южно-Сахалинске, отделение поликлиники №2 на 120 посещений в смену в селе Дальнее в областном центре, дом культуры в селе Соловьевка Корсаковского района, три модульных здания под фельдшерско-акушерские пункты в селах Москальво и Восточное Охинского района, в селе Гастелло Поронайского района. В целом за год на Сахалине и Курилах отремонтировали и благоустроили 21 общественную территорию. По итогам года в регионе намерены расселить более 6,8 тысячи человек из аварийного фонда. Данная работа проводится в соответствии с нацпроектом "Жилье и городская среда". В ближайшее время завершится первый этап реконструкции участка автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Кроме того, в списке задач реконструкция систем водоснабжения в селах Онор (Смирныховский район) и Правда (Холмский район). "По итогам восьми месяцев 2024 года Сахалинская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге реализации национальных проектов", - отметил в заключение собеседник агентства.
https://ria.ru/20241004/kinozaly-1976411924.html
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сахалин, южно-сахалинск, невельск
Республика Саха (Якутия), Сахалин, Южно-Сахалинск, Невельск

Более 10 объектов в рамках нацпроектов введут на Сахалине в 2024 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. До конца 2024 года на Сахалине в рамках нацпроектов "Здравоохранение", "Культура" и "Образование" предусмотрен ввод в эксплуатацию 12 важных объектов, заявили РИА Новости в правительстве области.
"В настоящее время на островах реализуются 45 региональных программ в рамках 15 национальных проектов. Планами на 2024 год предусмотрено завершение 12 объектов. Три из них – дополнительное здание школы в планировочном районе Луговое в Южно-Сахалинске, дом культуры в селе Адо-Тымово Тымовского района и амбулатория села Леонидово Поронайского района – полностью готовы", – рассказали в пресс-службе правительства.
По информации властей региона, до конца этого года планируется ввести в строй также школу на 1260 мест в Южно-Сахалинске, отделение поликлиники №2 на 120 посещений в смену в селе Дальнее в областном центре, дом культуры в селе Соловьевка Корсаковского района, три модульных здания под фельдшерско-акушерские пункты в селах Москальво и Восточное Охинского района, в селе Гастелло Поронайского района.
В целом за год на Сахалине и Курилах отремонтировали и благоустроили 21 общественную территорию. По итогам года в регионе намерены расселить более 6,8 тысячи человек из аварийного фонда. Данная работа проводится в соответствии с нацпроектом "Жилье и городская среда". В ближайшее время завершится первый этап реконструкции участка автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Кроме того, в списке задач реконструкция систем водоснабжения в селах Онор (Смирныховский район) и Правда (Холмский район).
"По итогам восьми месяцев 2024 года Сахалинская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге реализации национальных проектов", - отметил в заключение собеседник агентства.
Глава Якутии Айсен Николаев во время открытия 40 кинозалов Экстра Синема в селах Якутии - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Еще 40 кинозалов "Экстра Синема" открылись в селах Якутии
4 октября, 16:48
 
Республика Саха (Якутия)СахалинЮжно-СахалинскНевельск
 
 
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