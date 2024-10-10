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Рыбопромышленники назвали самые популярные виды рыбы у россиян
Рыбопромышленники назвали самые популярные виды рыбы у россиян - РИА Новости, 10.10.2024
Рыбопромышленники назвали самые популярные виды рыбы у россиян
Самыми популярными видами рыбы у россиян являются скумбрия, сельдь, горбуша и минтай, форель, семга, килька или шпроты, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T06:25
2024-10-10T06:25
2024-10-10T06:25
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самыми популярными видами рыбы у россиян являются скумбрия, сельдь, горбуша и минтай, форель, семга, килька или шпроты, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Самыми популярными видами рыбы у россиян являются скумбрия, сельдь, горбуша и минтай, форель, семга, килька или шпроты. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ по заказу ВАРПЭ, в прошлом году", - сказал Зверев. Некоторые из этих видов рыбы довольно бюджетны - это, к примеру, сельдь и минтай. Кроме них в рейтинг самых недорогих видов рыб в России по данным ВАРПЭ вошли навага, путассу, мойва и зубатка. Зверев подтвердил, что цены на горбушу в этом году выросли. "Это связано с 20-летним минимумом по добыче этой рыбы. К 6 октября добыто 136 тысяч тонн – в 3,5 раза меньше, чем в рекордном 2023 году, когда цены на горбушу упали до двухлетнего минимума в 140 рублей", - сказал он. Ранее, в среду, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут заявила, что цены на рыбу в магазинах достаточно высокие, поэтому она не всегда доступна для россиян - доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила чуть более 2%. Матвиенко привела в пример подорожание горбуши со 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке, а также рост цен традиционно дешевой белой рыбы.
https://ria.ru/20240909/sanktsii-1971151884.html
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экономика, россия, дальний восток
Экономика, Россия, Дальний Восток
Рыбопромышленники назвали самые популярные виды рыбы у россиян
ВАРПЭ: россияне часто покупают скумбрию, селдь и горбушу
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самыми популярными видами рыбы у россиян являются скумбрия, сельдь, горбуша и минтай, форель, семга, килька или шпроты, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Самыми популярными видами рыбы у россиян являются скумбрия, сельдь, горбуша и минтай, форель, семга, килька или шпроты. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ по заказу ВАРПЭ, в прошлом году", - сказал Зверев.
Некоторые из этих видов рыбы довольно бюджетны - это, к примеру, сельдь и минтай. Кроме них в рейтинг самых недорогих видов рыб в России по данным ВАРПЭ вошли навага, путассу, мойва и зубатка.
Зверев подтвердил, что цены на горбушу в этом году выросли. "Это связано с 20-летним минимумом по добыче этой рыбы. К 6 октября добыто 136 тысяч тонн – в 3,5 раза меньше, чем в рекордном 2023 году, когда цены на горбушу упали до двухлетнего минимума в 140 рублей", - сказал он.
Ранее, в среду, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут заявила, что цены на рыбу в магазинах достаточно высокие, поэтому она не всегда доступна для россиян - доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила чуть более 2%. Матвиенко привела в пример подорожание горбуши со 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке, а также рост цен традиционно дешевой белой рыбы.