https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977375408.html

Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России

Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России - РИА Новости, 10.10.2024

Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России

Оценка Россией роли, которую США играют в украинском конфликте, потакая самым разрушительным замыслам Киева, не изменилась после заявлений Пентагона о том, что... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:06

2024-10-10T13:06

2024-10-10T13:22

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оценка Россией роли, которую США играют в украинском конфликте, потакая самым разрушительным замыслам Киева, не изменилась после заявлений Пентагона о том, что ограничения на использование американского оружия для ударов вглубь территории РФ остаются в силе для Киева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Накануне в Пентагоне заявили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации."Многократно говорилось, что политика Вашингтона с точки зрения потакания самым разрушительным и далекоидущим замыслам и фантазиям Киева, она, по большому счету, в основе того острейшего кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом. Соответственно, вчерашние сообщения ничего не меняют в этой нашей оценке", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Пентагона."Нам нужны не какие-то сигналы, а реальное свидетельство того, что приходит понимание и бесперспективности курса на безоглядную поддержку киевского режима, и тех опасностей, которые обостряются в условиях, когда данный курс не пересматривается", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20241008/zapad-1977057578.html

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в мире, министерство обороны сша, сша, киев, россия, сергей рябков, вооруженные силы украины