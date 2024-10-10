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Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России
Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России - РИА Новости, 10.10.2024
Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России
Оценка Россией роли, которую США играют в украинском конфликте, потакая самым разрушительным замыслам Киева, не изменилась после заявлений Пентагона о том, что... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:06
2024-10-10T13:06
2024-10-10T13:22
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оценка Россией роли, которую США играют в украинском конфликте, потакая самым разрушительным замыслам Киева, не изменилась после заявлений Пентагона о том, что ограничения на использование американского оружия для ударов вглубь территории РФ остаются в силе для Киева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Накануне в Пентагоне заявили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации."Многократно говорилось, что политика Вашингтона с точки зрения потакания самым разрушительным и далекоидущим замыслам и фантазиям Киева, она, по большому счету, в основе того острейшего кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом. Соответственно, вчерашние сообщения ничего не меняют в этой нашей оценке", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Пентагона."Нам нужны не какие-то сигналы, а реальное свидетельство того, что приходит понимание и бесперспективности курса на безоглядную поддержку киевского режима, и тех опасностей, которые обостряются в условиях, когда данный курс не пересматривается", - добавил Рябков.
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Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России
Рябков прокомментировал ограничения США для Киева на удары вглубь России