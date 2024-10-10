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Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России - РИА Новости, 10.10.2024
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13:06 10.10.2024 (обновлено: 13:22 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977375408.html
Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России
Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России - РИА Новости, 10.10.2024
Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России
Оценка Россией роли, которую США играют в украинском конфликте, потакая самым разрушительным замыслам Киева, не изменилась после заявлений Пентагона о том, что... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:06
2024-10-10T13:22
в мире
министерство обороны сша
сша
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оценка Россией роли, которую США играют в украинском конфликте, потакая самым разрушительным замыслам Киева, не изменилась после заявлений Пентагона о том, что ограничения на использование американского оружия для ударов вглубь территории РФ остаются в силе для Киева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Накануне в Пентагоне заявили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации."Многократно говорилось, что политика Вашингтона с точки зрения потакания самым разрушительным и далекоидущим замыслам и фантазиям Киева, она, по большому счету, в основе того острейшего кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом. Соответственно, вчерашние сообщения ничего не меняют в этой нашей оценке", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Пентагона."Нам нужны не какие-то сигналы, а реальное свидетельство того, что приходит понимание и бесперспективности курса на безоглядную поддержку киевского режима, и тех опасностей, которые обостряются в условиях, когда данный курс не пересматривается", - добавил Рябков.
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в мире, министерство обороны сша, сша, киев, россия, сергей рябков, вооруженные силы украины
В мире, Министерство обороны США, США, Киев, Россия, Сергей Рябков, Вооруженные силы Украины
Рябков прокомментировал ограничения США на удары вглубь России

Рябков прокомментировал ограничения США для Киева на удары вглубь России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оценка Россией роли, которую США играют в украинском конфликте, потакая самым разрушительным замыслам Киева, не изменилась после заявлений Пентагона о том, что ограничения на использование американского оружия для ударов вглубь территории РФ остаются в силе для Киева, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Накануне в Пентагоне заявили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации.
"Многократно говорилось, что политика Вашингтона с точки зрения потакания самым разрушительным и далекоидущим замыслам и фантазиям Киева, она, по большому счету, в основе того острейшего кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом. Соответственно, вчерашние сообщения ничего не меняют в этой нашей оценке", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Пентагона.
"Нам нужны не какие-то сигналы, а реальное свидетельство того, что приходит понимание и бесперспективности курса на безоглядную поддержку киевского режима, и тех опасностей, которые обостряются в условиях, когда данный курс не пересматривается", - добавил Рябков.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Запад разрешит ВСУ бить вглубь России после выборов в США, заявили в Раде
8 октября, 19:50
 
В миреМинистерство обороны СШАСШАКиевРоссияСергей РябковВооруженные силы Украины
 
 
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