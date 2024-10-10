https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977349226.html
Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран
Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран - РИА Новости, 10.10.2024
Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран
Встреча представителей пяти ядерных стран в формате "ядерной пятерки" пройдет в обозримом будущем на полях заседания первого комитета в Нью-Йорке, заявил... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:09
2024-10-10T11:09
2024-10-10T15:29
в мире
нью-йорк (город)
россия
китай
сергей рябков
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Встреча представителей пяти ядерных стран в формате "ядерной пятерки" пройдет в обозримом будущем на полях заседания первого комитета в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в "пятерке", — сказал он журналистам.Рябков отметил, что встреча должна пройти в Нью-Йорке в ближайшие пару недель. "Мы желаем КНР успеха в непростое время. Но они могут рассчитывать на нашу поддержку, и мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно", — добавил Рябков."Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В 2023-2024 годах роль координатора в этом формате играла Россия, после чего эти функции перешли к КНР.
https://ria.ru/20241005/ryabkov-1976485960.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нью-йорк (город), россия, китай, сергей рябков
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Китай, Сергей Рябков
Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран
Рябков: встреча представителей пяти ядерных стран пройдет в Нью-Йорке
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Встреча представителей пяти ядерных стран в формате "ядерной пятерки" пройдет в обозримом будущем на полях заседания первого комитета в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в "пятерке", — сказал он журналистам.
Рябков отметил, что встреча должна пройти в Нью-Йорке в ближайшие пару недель.
"Мы желаем КНР
успеха в непростое время. Но они могут рассчитывать на нашу поддержку, и мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно", — добавил Рябков.
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В 2023-2024 годах роль координатора в этом формате играла Россия, после чего эти функции перешли к КНР.