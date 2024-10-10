https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977349226.html

Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран

Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран - РИА Новости, 10.10.2024

Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран

Встреча представителей пяти ядерных стран в формате "ядерной пятерки" пройдет в обозримом будущем на полях заседания первого комитета в Нью-Йорке, заявил... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:09

2024-10-10T11:09

2024-10-10T15:29

в мире

нью-йорк (город)

россия

китай

сергей рябков

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Встреча представителей пяти ядерных стран в формате "ядерной пятерки" пройдет в обозримом будущем на полях заседания первого комитета в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в "пятерке", — сказал он журналистам.Рябков отметил, что встреча должна пройти в Нью-Йорке в ближайшие пару недель. "Мы желаем КНР успеха в непростое время. Но они могут рассчитывать на нашу поддержку, и мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно", — добавил Рябков."Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В 2023-2024 годах роль координатора в этом формате играла Россия, после чего эти функции перешли к КНР.

https://ria.ru/20241005/ryabkov-1976485960.html

нью-йорк (город)

россия

китай

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в мире, нью-йорк (город), россия, китай, сергей рябков