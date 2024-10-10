https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977346626.html

Рябков опроверг слова Трампа о сделке России, США и КНР по денуклеаризации

Рябков опроверг слова Трампа о сделке России, США и КНР по денуклеаризации - РИА Новости, 10.10.2024

Рябков опроверг слова Трампа о сделке России, США и КНР по денуклеаризации

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и США были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации не соответствуют... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:50

2024-10-10T10:50

2024-10-10T19:04

россия

сша

китай

в мире

дональд трамп

сергей рябков

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и США были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, это не соответствует действительности. Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались", - сказал Рябков журналистам.Рябков напомнил, что США в то время посылали ряд сигналов о своей заинтересованности в диалоге с Пекином по контролю над вооружениями, а Россия, в свою очередь, в приоритете рассматривала в качестве "участников подобных гипотетических переговоров союзников США, обладающих ядерным оружием - Соединенное Королевство и Французскую Республику, которые, естественно, тоже не проявили никакого желания подключаться к переговорам"."Но все это в прошлом. Сейчас ситуация радикально изменилась", - добавил Рябков.Накануне Трамп заявил, что в годы его пребывания у власти Соединенные Штаты, Россия и Китай были близки к заключению сделки, которая подразумевала полный отказ от ядерного оружия. По его словам, планировавшаяся сделка подразумевала участие США, Китая и России и предполагала дальнейшее распространение на другие страны..

https://ria.ru/20241005/ryabkov-1976485960.html

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россия, сша, китай, в мире, дональд трамп, сергей рябков