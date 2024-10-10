https://ria.ru/20241010/russoft-1977417075.html

Будущее ИТ-отрасли обсудили на пресс-конференции РУССОФТ

Будущее ИТ-отрасли обсудили на пресс-конференции РУССОФТ - РИА Новости, 10.10.2024

Будущее ИТ-отрасли обсудили на пресс-конференции РУССОФТ

В мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 8 октября состоялась пресс-конференция РУССОФТ "Взгляд в будущее. Что ждет ИТ-отрасль в следующие 25... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:56

2024-10-10T15:56

2024-10-10T15:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 10 окт – пресс-служба НП "РУССОФТ". В мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 8 октября состоялась пресс-конференция РУССОФТ "Взгляд в будущее. Что ждет ИТ-отрасль в следующие 25 лет?". Спикеры обсудили текущее состояние российской ИТ-отрасли, тренды и возможности развития в последующие годы. Мероприятие также было приурочено к 25-летнему юбилею Ассоциации РУССОФТ. Отвечая на вопрос "Какое будущее ждет ИТ-отрасль?", по итогам пресс-конференции можно выделить 3 главных тренда: широкое применение искусственного интеллекта, приоритет кросс-отраслевых платформенных решений, цифровая трансформация бизнеса. Они обусловлены проникновением российской ИТ-индустрии во все отрасли экономики страны в рамках процесса импортозамещения. В том числе по этой причине выступления спикеров пресс-конференции были разделены на два блока: "Тренды" и "Отрасли". Открыл мероприятие модератор дискуссии, президент РУССОФТ Валентин Макаров: "Если смотреть в будущее, то могу уверенно сказать, что новый мировой порядок, предложенный Россией и основанный на равенстве, взаимном сотрудничестве, суверенитете участников и трансфере технологий - позволит нашей стране через 25 лет быть среди лидеров Нового технологического уклада. Этот подход окажется более эффективным, чем капиталистическое устройство мира, а исторический дипломатический опыт России позволят стать лидером среди более населенных стран БРИКС. Они станут мировыми лидерами по экономическому развитию, что принесет более высокий уровень жизни, и приведет к устранению межнациональных проблем. Для России это будет означать восстановление сообщества стран бывшего СССР". Артем Семенихин, партнер технологической практики "Технологии Доверия", раскрыл основные тренды ИТ-отрасли, в том числе объем и направление инвестиций, характер конкуренции на рынке отечественного ПО и развитие ИИ: "Импортозамещение по-прежнему является определяющим направлением развития ПО в России, но уже в перспективе 5-10 лет мы будем наблюдать "устаканивание" долей основных игроков и формирование стабильного соотношения спроса и предложения. Мы ожидаем обострение конкуренции в сегменте ERP-систем, при этом возвращение иностранных вендоров маловероятно из-за адаптации заказчиков к российским решениям. Технологическим драйвером по-прежнему останется ИИ, с большим акцентом на развитие LLM и киберфизических систем. В сфере аппаратного обеспечения полное импортозамещение вряд ли будет достигнуто из-за технологической сложности и капиталоемкости процесса, поэтому спрос на параллельный импорт и прямые поставки "железа" сохранится". Олег Сажин, советник генерального директора Content AI, во время своего выступления рассказал о том, как трансформация современных технологий меняет не только бизнес, но и мир: "Технологическая трансформация кардинальным образом перепроектирует устройство бизнес-процессов во многих компаниях. Этот процесс уже начался, и искусственный интеллект играет здесь ключевую роль. Решения для автоматизации на основе ИИ позволяют с большей скоростью, точностью, качеством выполнять рутинные операции, решать задачи, связанные с обработкой и анализом данных. Внедрение таких инструментов помогает бизнесу не только повышать эффективность решения различных задач, но и непосредственно влияет на рост выручки. В области обработки документов, но на горизонте 5-10 лет можно будет говорить о гиперавтоматизации: интеграции различных автоматизированных решений, таких как IDP, BPMS, цифровые помощники и роботизированные устройства, для совместной системной работы". Генеральный директор Рексофт Консалтинг Андрей Скорочкин отметил изменение спроса на трансформационные проекты: "За последние 2,5 года ИТ-рынок прошел серьезный эволюционный путь. С точки зрения крупных заказчиков мы наблюдали реакцию от почти полного замирания в 2022 году до программ массового "кризисного" импортозамещения в 2023 и 2024 годах. Тем не менее в текущем году наметился новый этап – готовность лидеров индустрий перейти от тактической реактивной замены одного продукта на другой к осмыслению стратегического горизонта, желание ответить на вопрос о перспективной системе управления, в процессах и ИТ-архитектуре бизнеса. Мы видим, что рождается новый спрос на комплексные программы трансформации на волне импортозамещения - не просто в формате копирования решений, а перехода на принципиально новый уровень эффективности и развития". Александр Глазков, генеральный директор компании "Диасофт", затронул новые требования цифровой трансформации как главного драйвера развития рынка ИТ: "Основные причины сложностей в импортозамещении ПО – это ограниченность ресурсов, трудоемкость замены системного ПО, риски перехода от проверенных продуктов к новым. Один из возможных путей решения проблем – создание ПАКов и комплексная ответственность разработчиков прикладного ПО за их работу. Одновременно с импортозамещением организации занимаются вопросами цифровой трансформации. Ее основные задачи – сделать данные полезными, обеспечить возможность быстро меняться, создать единое цифровое пространство для работы, снизить затраты на разработку ПО. Для скорейшего решения задач импортозамещения и цифровой трансформации необходимо внедрить новый архитектурный подход к производству ПО – перейти от монолитных систем к состоящим из компонентов. Разработка должна осуществляться с учетом новых стандартов IT-индустрии". Председатель совета директоров "СерчИнформ" Лев Матвеев сконцентрировал свое выступление на будущем информационной безопасности в России в ближайшие годы: "В перспективе 5-7 лет российский рынок информационной безопасности изменится в нескольких аспектах. Во-первых, станут преобладать сервисы. Заказчики, особенно МСБ, уже сейчас проявляют повышенный интерес к аутсорсингу защиты от внутренних рисков. Во-вторых, заказчики все чаще будут выбирать платформенные решения вместо разрозненных продуктов разных вендоров. В-третьих, будут создаваться российские ИБ-хабы в дружественных странах. Однако реализовать подобные проекты эффективнее при содействии государства. В-четвертых, вендорам необходимо обеспечить интеграцию с основными инструментами. И, пятый вектор – импортозамещение переходит в стадию унификации и стандартизации. Для разработчиков прикладного ПО важно, чтобы системный софт "устаканился". Первый шаг уже был сделан – выбраны три приоритетных ОС". Советник по развитию направления логистика ГК "КОРУC Консалтинг" Андрей Чмырев сообщил о продолжающемся росте спроса на грузоперевозки и логистическую инфраструктуру благодаря развитию маркетплейсов и e-commerce. "Продолжается рост спроса на грузоперевозки и логистическую инфраструктуру благодаря развитию маркетплейсов и e-commerce. При этом количество онлайн-заказов увеличивается, а средний чек снижается, что требует поиска новых подходов. Также на рынок выходят новые игроки — например, инфраструктурные операторы, что в перспективе изменит рынок логистических услуг. Компании будут выходить в новые ниши, что усилит спрос на кросс-отраслевую экспертизу, адаптацию существующих решений и оптимизацию нетиповых процессов. Кроме того, в условиях роста стоимости труда и нехватки персонала компании будут активнее внедрять технологии с использованием роботов, экзоскелетов и автономных погрузчиков. Это приведет к тому, что инновации выйдут за рамки ИТ, но потребуют поддержки силами квалифицированных партнеров". Представитель CEO BSL и 1С-БСЛ Сергей Костин рассказал о том, что тренд на импортозамещение в ближайшие несколько лет точно будет сохраняться. "Тренд на импортозамещение в ближайшие несколько лет точно будет сохраняться. Впереди у нас много работы и большие интересные вызовы. И для их реализации потребуются вендорские решения с обязательной возможностью кастомизации. Вследствие этого наблюдается спад на запрос кастомной разработки с нуля уже сейчас. Крупный бизнес все чаще привлекает не только ИТ-компании, но и развивают собственные инхаус-отделы. Как результат, растет спрос на аутстаф для усиления внутренних команд клиента. Помимо этого, ожидается, что будет расти объем рынка ИИ, поскольку эта технология активно развивается и является хорошим инструментом для оптимизации процессов. И, конечно, стоит отметить важность развития национальных проектов, таких как “Экономика данных”". Генеральный директор и основатель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин напомнил, что В ИТ-индустрии практически двойная нехватка кадров. "В ИТ-индустрии практически двойная нехватка кадров. При этом существуют сервисы, которые учат проходить собеседование, а не программировать. Из-за этого в ИТ огромное количество случайных людей, которые разрабатывают софт некачественно. И всё это на фоне активного импортозамещения и реальной потребности в большом объеме разработки ПО. Поэтому необходимо сформировать понятия класса критичности ПО, критерии принадлежности к классу, и требования к процессу разработки ПО по классам. Это позволит улучшить качество разработки ПО и избежать хаоса". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы