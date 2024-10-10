https://ria.ru/20241010/rossiya-1977482027.html

Россия может обогнать США по объему промышленного майнинга криптовалют

Россия может обогнать США по объему промышленного майнинга криптовалют - РИА Новости, 10.10.2024

Россия может обогнать США по объему промышленного майнинга криптовалют

Россия через два-три года может обогнать США и занять первое место в мире по объемам промышленного майнинга криптовалют за счет развития генерации... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T21:12

2024-10-10T21:12

2024-10-10T22:35

экономика

россия

сша

санкт-петербург

павел завальный

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Россия через два-три года может обогнать США и занять первое место в мире по объемам промышленного майнинга криптовалют за счет развития генерации электроэнергии из попутного нефтяного газа (ПНГ), заявил заместитель генерального директора по финансам и инвестициям крупнейшего в РФ оператора майнинговых дата-центров BitRiver Александр Волков."Сейчас у России есть все шансы опередить США по объемам промышленного майнинга благодаря использованию попутного газа. На сегодняшний день майнинг в России потребляет, по оценкам, 2,5 ГВт. А США потребляет 7 ГВт. На горизонте 2-3 года, благодаря собственной генерации из попутного нефтяного газа, российские майнеры могут выйти в лидеры, оставив США позади", - сказал он на сессии Петербургского международного газового форума, напомнив, что Штаты сейчас занимают первое место в мире по майнингу, а Россия - второе.В ходе мероприятия первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный рассказал, что использование ПНГ для выработки энергии для нужд крупных вычислительных систем, ЦОД и майнинга может стать взаимовыгодным решением.Нефтедобывающие компании, способствуя созданию таких предприятий рядом с месторождениями, смогут монетизировать попутный нефтяной газ, сократить его сжигание на факелах и снизить выбросы парниковых газов. Майнеры же получат генерирующие мощности, созданные именно под них и гарантированно поставляющие необходимый объем электроэнергии по привлекательным ценам, объяснил Завальный.По словам представителя BitRiver, принятый закон о майнинге позволит нефтегазовым компаниям системно и активно сотрудничать с дата-центрами, что дает большой потенциал для развития отрасли майнинга криптовалют.Волков отметил, что майнинг для России - это ликвидность для международных финансовых расчетов, монетизация неиспользуемой электроэнергии, утилизация ПНГ и, в связи с этим, решение экологических проблем, а также фундамент для энергоемких вычислений, которые применяются в большом количестве современных отраслей экономики.Власти РФ в этом году приняли закон, который позволит с ноября легализовать в стране майнинг криптовалют. Закон позволяет заниматься майнингом российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр Минцифры. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. При этом закон запрещает рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц.Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.

https://ria.ru/20240905/mayning-1970773265.html

https://ria.ru/20240923/mayning-1974322691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, санкт-петербург, павел завальный, госдума рф