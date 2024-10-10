https://ria.ru/20241010/rossiya-1977464277.html

Сигал уверен в победе России в СВО

Сигал уверен в победе России в СВО - РИА Новости, 10.10.2024

Сигал уверен в победе России в СВО

Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал заявил, что он уверен в победе России в специальной военной операции на... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:44

2024-10-10T18:44

2024-10-10T18:44

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

стивен сигал

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал заявил, что он уверен в победе России в специальной военной операции на Украине, так как РФ права. "Я считаю себя русским, мои предки были из России. Я считаю, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне, вот почему мы победим. Конечно, у нас лучшие солдаты, оружие и военачальники, но в конечном итоге наша главная сила в том, что мы правы", - сказал Сигал в своем документальном фильме "Во имя справедливости", который размещен на платформе "Смотрим.ру". Он отметил, что ему жаль, что Запад опустился до фейковых новостей и распространения лжи по всему миру, но еще больше ему жаль, что половина мира действительно в это поверила. По словам Сигала, в фильме он рассказал об услышанном и увиденном, дал людям понять, что он чувствует. "Мне больно это говорить, но после этого мои друзья не смотрят на меня как на друга, они боятся со мной разговаривать", - заключил он. В фильме Сигал пообщался с жертвами украинских националистов, а также пленными из запрещенного в России полка "Азов"* и посетил места их преступлений.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944313098.html

https://ria.ru/20240327/postradavshie-1936271232.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, стивен сигал