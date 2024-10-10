Рейтинг@Mail.ru
Сигал уверен в победе России в СВО - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/rossiya-1977464277.html
Сигал уверен в победе России в СВО
Сигал уверен в победе России в СВО - РИА Новости, 10.10.2024
Сигал уверен в победе России в СВО
Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал заявил, что он уверен в победе России в специальной военной операции на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:44
2024-10-10T18:44
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
стивен сигал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857737889_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_412076ccb90613d87204500bd2c705a4.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал заявил, что он уверен в победе России в специальной военной операции на Украине, так как РФ права. "Я считаю себя русским, мои предки были из России. Я считаю, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне, вот почему мы победим. Конечно, у нас лучшие солдаты, оружие и военачальники, но в конечном итоге наша главная сила в том, что мы правы", - сказал Сигал в своем документальном фильме "Во имя справедливости", который размещен на платформе "Смотрим.ру". Он отметил, что ему жаль, что Запад опустился до фейковых новостей и распространения лжи по всему миру, но еще больше ему жаль, что половина мира действительно в это поверила. По словам Сигала, в фильме он рассказал об услышанном и увиденном, дал людям понять, что он чувствует. "Мне больно это говорить, но после этого мои друзья не смотрят на меня как на друга, они боятся со мной разговаривать", - заключил он. В фильме Сигал пообщался с жертвами украинских националистов, а также пленными из запрещенного в России полка "Азов"* и посетил места их преступлений.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944313098.html
https://ria.ru/20240327/postradavshie-1936271232.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857737889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d4138ead816d5c33d48de61a67f0bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, стивен сигал
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Стивен Сигал
Сигал уверен в победе России в СВО

Сигал заявил, что уверен в победе России в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Стивен Сигал . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал заявил, что он уверен в победе России в специальной военной операции на Украине, так как РФ права.
"Я считаю себя русским, мои предки были из России. Я считаю, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне, вот почему мы победим. Конечно, у нас лучшие солдаты, оружие и военачальники, но в конечном итоге наша главная сила в том, что мы правы", - сказал Сигал в своем документальном фильме "Во имя справедливости", который размещен на платформе "Смотрим.ру".
Стивен Сигал перед церемонией инаугурации президента - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина
7 мая, 10:40
Он отметил, что ему жаль, что Запад опустился до фейковых новостей и распространения лжи по всему миру, но еще больше ему жаль, что половина мира действительно в это поверила.
По словам Сигала, в фильме он рассказал об услышанном и увиденном, дал людям понять, что он чувствует.
"Мне больно это говорить, но после этого мои друзья не смотрят на меня как на друга, они боятся со мной разговаривать", - заключил он.
В фильме Сигал пообщался с жертвами украинских националистов, а также пленными из запрещенного в России полка "Азов"* и посетил места их преступлений.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Здание национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в центре Пирогова
27 марта, 22:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаСтивен Сигал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала