https://ria.ru/20241010/rossija-1977380030.html

Рябков рассказал, как будет назначаться новый посол в США

Рябков рассказал, как будет назначаться новый посол в США - РИА Новости, 10.10.2024

Рябков рассказал, как будет назначаться новый посол в США

Россия будет назначать посла в США, сообразуясь со своим внутренним календарем, а не американским, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:26

2024-10-10T13:26

2024-10-10T13:26

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей рябков

владимир путин

анатолий антонов

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия будет назначать посла в США, сообразуясь со своим внутренним календарем, а не американским, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Как президент решит, так и будет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, когда будет назначен новый посол. По словам замминистра, "привязка к выборам была искусственной всегда и то, чем занималась администрация на тот момент президента (Барака) Обамы, приписывая абсолютно немыслимые и от начала до конца абсурдные функции нашим диппредставителям, - это только укрепило нас в осознании, что независимо от того, есть ли на момент выборов в США, в Вашингтоне посол России или там временный поверенный, все равно продолжатся попытки американского так называемого истеблишмента очернять нашу линию, что мы пытаемся как-то повлиять на исход выборов". "Мы будем действовать, сообразуясь с нашим внутренним календарем, а не американским", - сказал Рябков. Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США, соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240704/zakharova-1957402091.html

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сша

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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, владимир путин, анатолий антонов