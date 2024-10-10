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Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности
Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности - РИА Новости, 10.10.2024
Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности
В настоящее время нет никакой основы для переговоров с США по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:03
2024-10-10T11:03
2024-10-10T11:03
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В настоящее время нет никакой основы для переговоров с США по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сейчас ситуация радикально изменилась. Сейчас уже для нас отсутствует какая-либо возможность, перспектива и основа для ведения таких переговоров с учетом глубоко враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии, которой придерживаются США и их союзники в Европе", - сказал Рябков журналистам. "До тех пор, пока не произойдут изменения этой линии, никаких переговоров по стратегической стабильности, по продлению договора о СНВ, не может быть, независимо от того, кто станет следующим президентом США", - добавил замминистра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности
Рябков: нет никакой основы для переговоров с США по стратегической стабильности