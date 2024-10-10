https://ria.ru/20241010/rossija-1977348432.html

Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности

Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности - РИА Новости, 10.10.2024

Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности

В настоящее время нет никакой основы для переговоров с США по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:03

2024-10-10T11:03

2024-10-10T11:03

сша

россия

сергей рябков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_748:298:3072:1605_1920x0_80_0_0_9a008c16764609c6d43031e33bff63ed.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В настоящее время нет никакой основы для переговоров с США по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сейчас ситуация радикально изменилась. Сейчас уже для нас отсутствует какая-либо возможность, перспектива и основа для ведения таких переговоров с учетом глубоко враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии, которой придерживаются США и их союзники в Европе", - сказал Рябков журналистам. "До тех пор, пока не произойдут изменения этой линии, никаких переговоров по стратегической стабильности, по продлению договора о СНВ, не может быть, независимо от того, кто станет следующим президентом США", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20240708/ssha-1958215221.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, сергей рябков, в мире