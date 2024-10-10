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Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности - РИА Новости, 10.10.2024
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11:03 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/rossija-1977348432.html
Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности
Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности - РИА Новости, 10.10.2024
Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности
В настоящее время нет никакой основы для переговоров с США по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:03
2024-10-10T11:03
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В настоящее время нет никакой основы для переговоров с США по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сейчас ситуация радикально изменилась. Сейчас уже для нас отсутствует какая-либо возможность, перспектива и основа для ведения таких переговоров с учетом глубоко враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии, которой придерживаются США и их союзники в Европе", - сказал Рябков журналистам. "До тех пор, пока не произойдут изменения этой линии, никаких переговоров по стратегической стабильности, по продлению договора о СНВ, не может быть, независимо от того, кто станет следующим президентом США", - добавил замминистра.
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сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Рябков заявил об отсутствии основы для переговоров по стратстабильности

Рябков: нет никакой основы для переговоров с США по стратегической стабильности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В настоящее время нет никакой основы для переговоров с США по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас ситуация радикально изменилась. Сейчас уже для нас отсутствует какая-либо возможность, перспектива и основа для ведения таких переговоров с учетом глубоко враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии, которой придерживаются США и их союзники в Европе", - сказал Рябков журналистам.
"До тех пор, пока не произойдут изменения этой линии, никаких переговоров по стратегической стабильности, по продлению договора о СНВ, не может быть, независимо от того, кто станет следующим президентом США", - добавил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Рябков
8 июля, 13:23
 
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