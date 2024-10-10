https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977446172.html
Роскомнадзор прокомментировал ввод ограничений в отношении Steam
Роскомнадзор прокомментировал ввод ограничений в отношении Steam - РИА Новости, 10.10.2024
Роскомнадзор прокомментировал ввод ограничений в отношении Steam
Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:22
2024-10-10T17:22
2024-10-10T17:29
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве."В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется", - сказали в РКН.Там добавили, что Роскомнадзор фиксировал, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.По словам ведомства, в большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора, удалив около 250 материалов. Сейчас ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом."Обращаем внимание, согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор прокомментировал ввод ограничений в отношении Steam
РКН не планирует вводить ограничения в отношении платформы Steam
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве.
"В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется", - сказали в РКН.
Там добавили, что Роскомнадзор фиксировал, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.
По словам ведомства, в большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора, удалив около 250 материалов. Сейчас ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом.
"Обращаем внимание, согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации", - пояснили в ведомстве.