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Роскомнадзор прокомментировал ввод ограничений в отношении Steam - РИА Новости, 10.10.2024
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17:22 10.10.2024 (обновлено: 17:29 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977446172.html
Роскомнадзор прокомментировал ввод ограничений в отношении Steam
Роскомнадзор прокомментировал ввод ограничений в отношении Steam - РИА Новости, 10.10.2024
Роскомнадзор прокомментировал ввод ограничений в отношении Steam
Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:22
2024-10-10T17:29
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве."В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется", - сказали в РКН.Там добавили, что Роскомнадзор фиксировал, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.По словам ведомства, в большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора, удалив около 250 материалов. Сейчас ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом."Обращаем внимание, согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации", - пояснили в ведомстве.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор прокомментировал ввод ограничений в отношении Steam

РКН не планирует вводить ограничения в отношении платформы Steam

© Depositphotos.comSteam логотип
Steam логотип - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Depositphotos.com
Steam логотип. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве.
"В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется", - сказали в РКН.
Там добавили, что Роскомнадзор фиксировал, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.
По словам ведомства, в большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора, удалив около 250 материалов. Сейчас ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом.
"Обращаем внимание, согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации", - пояснили в ведомстве.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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