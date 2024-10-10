https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977443573.html

Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord

Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord - РИА Новости, 10.10.2024

Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории РФ, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:17

2024-10-10T17:17

2024-10-10T17:26

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

технологии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории РФ, заявили РИА Новости в ведомстве."Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", - сказали в Роскомнадзоре.Ранее, во вторник, Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру в связи с нарушением требований российского законодательства.Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц

https://ria.ru/20241009/diskord-1977239982.html

https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии