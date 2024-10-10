https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977443573.html
Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord
Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord - РИА Новости, 10.10.2024
Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории РФ, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:17
2024-10-10T17:17
2024-10-10T17:26
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории РФ, заявили РИА Новости в ведомстве."Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", - сказали в Роскомнадзоре.Ранее, во вторник, Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру в связи с нарушением требований российского законодательства.Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц
https://ria.ru/20241009/diskord-1977239982.html
https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord
Роскомнадзор: для разблокировки Discord нет оснований