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Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord - РИА Новости, 10.10.2024
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17:17 10.10.2024 (обновлено: 17:26 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977443573.html
Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord
Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord - РИА Новости, 10.10.2024
Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории РФ, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:17
2024-10-10T17:26
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории РФ, заявили РИА Новости в ведомстве."Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", - сказали в Роскомнадзоре.Ранее, во вторник, Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру в связи с нарушением требований российского законодательства.Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц
https://ria.ru/20241009/diskord-1977239982.html
https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html
россия
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Варвара Скокшина
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
Роскомнадзор рассказал, возможна ли разблокировка Discord

Роскомнадзор: для разблокировки Discord нет оснований

© AP Photo / Jeff ChiuСтенд Discord на конференции разработчиков игр
Стенд Discord на конференции разработчиков игр - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
Стенд Discord на конференции разработчиков игр. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории РФ, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", - сказали в Роскомнадзоре.
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Discord все еще распространяет запрещенную информацию, заявили в Госдуме
9 октября, 16:18
Ранее, во вторник, Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру в связи с нарушением требований российского законодательства.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц
Бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки
8 октября, 21:43
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологии
 
 
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