https://ria.ru/20241010/rets-1977450514.html

Россия поднялась почти на 30 позиций в рейтинге глобальных поставщиков АПК

Россия поднялась почти на 30 позиций в рейтинге глобальных поставщиков АПК - РИА Новости, 10.10.2024

Россия поднялась почти на 30 позиций в рейтинге глобальных поставщиков АПК

Россия за последние 20 лет поднялась с 44 на 16 место в рейтинге глобальных мировых поставщиков продукции агропромышленного комплекса, обогнав Великобританию,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:36

2024-10-10T17:36

2024-10-10T17:36

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия за последние 20 лет поднялась с 44 на 16 место в рейтинге глобальных мировых поставщиков продукции агропромышленного комплекса, обогнав Великобританию, Турцию и Грецию, объем поставок за это время в денежном выражении вырос в 20 раз, при этом у России еще есть возможности для укрепления своих позиций и диверсификации агроэкспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании "Российский агропром - 2030: пути достижения технологического лидерства" в рамках выставки "Золотая осень 2024".Как рассказала Никишина, за время реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" удалось нарастить экспортные поставки продукции АПК в два раза, а также увеличить количество экспортеров на четверть."Мы формируем вкус к экспорту как у крупных предприятий, так и у малого и среднего бизнеса, который активнее начинает выходить на внешние рынки, получая необходимую поддержку. До 2030 года перед нами стоят две задачи: сохранить системный набор инструментов, уже доказавших свою эффективность, и обеспечить предложение, соответствующее спросу на мировом рынке", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ.Так, по ее словам, для дальнейшего развития экспорта и обеспечения мировой продовольственной безопасности необходимо сохранить инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса, стимулировать создание новых продуктов и производств, помочь действующим экспортерам масштабировать бизнес и занять новые сегменты рынков, а предприятиям с конкурентоспособной продукцией - выйти на рынки дружественных стран.Отдельное внимание глава РЭЦ уделила вопросу повышения осведомленности зарубежных партнеров и покупателей о разнообразии линейки продукции АПК, производимой в России. Решить эту задачу, в частности, призвана программа продвижения национального бренда "Сделано в России", которая охватывает комплекс эффективных инструментов продвижения экспортеров. Отдельно вопрос продвижения национального бренда обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября.В числе других задач, которые необходимо решить - развитие деловых связей на новых рынках, обеспечение конкурентоспособности российской продукции в условиях жесткой конкуренции за счет оптимизации цепочек поставок, закрытие рисков, связанных с работой на новых рынках, в том числе по линии страхового агентства ЭКСАР.

https://ria.ru/20241010/rets-1977372990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)