Рейтинг@Mail.ru
Россия поднялась почти на 30 позиций в рейтинге глобальных поставщиков АПК - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/rets-1977450514.html
Россия поднялась почти на 30 позиций в рейтинге глобальных поставщиков АПК
Россия поднялась почти на 30 позиций в рейтинге глобальных поставщиков АПК - РИА Новости, 10.10.2024
Россия поднялась почти на 30 позиций в рейтинге глобальных поставщиков АПК
Россия за последние 20 лет поднялась с 44 на 16 место в рейтинге глобальных мировых поставщиков продукции агропромышленного комплекса, обогнав Великобританию,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:36
2024-10-10T17:36
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951131950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_044cb95e9ded7ab44378fd33473adbf5.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия за последние 20 лет поднялась с 44 на 16 место в рейтинге глобальных мировых поставщиков продукции агропромышленного комплекса, обогнав Великобританию, Турцию и Грецию, объем поставок за это время в денежном выражении вырос в 20 раз, при этом у России еще есть возможности для укрепления своих позиций и диверсификации агроэкспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании "Российский агропром - 2030: пути достижения технологического лидерства" в рамках выставки "Золотая осень 2024".Как рассказала Никишина, за время реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" удалось нарастить экспортные поставки продукции АПК в два раза, а также увеличить количество экспортеров на четверть."Мы формируем вкус к экспорту как у крупных предприятий, так и у малого и среднего бизнеса, который активнее начинает выходить на внешние рынки, получая необходимую поддержку. До 2030 года перед нами стоят две задачи: сохранить системный набор инструментов, уже доказавших свою эффективность, и обеспечить предложение, соответствующее спросу на мировом рынке", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ.Так, по ее словам, для дальнейшего развития экспорта и обеспечения мировой продовольственной безопасности необходимо сохранить инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса, стимулировать создание новых продуктов и производств, помочь действующим экспортерам масштабировать бизнес и занять новые сегменты рынков, а предприятиям с конкурентоспособной продукцией - выйти на рынки дружественных стран.Отдельное внимание глава РЭЦ уделила вопросу повышения осведомленности зарубежных партнеров и покупателей о разнообразии линейки продукции АПК, производимой в России. Решить эту задачу, в частности, призвана программа продвижения национального бренда "Сделано в России", которая охватывает комплекс эффективных инструментов продвижения экспортеров. Отдельно вопрос продвижения национального бренда обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября.В числе других задач, которые необходимо решить - развитие деловых связей на новых рынках, обеспечение конкурентоспособности российской продукции в условиях жесткой конкуренции за счет оптимизации цепочек поставок, закрытие рисков, связанных с работой на новых рынках, в том числе по линии страхового агентства ЭКСАР.
https://ria.ru/20241010/rets-1977372990.html
https://ria.ru/20241010/rets-1977347585.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951131950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51b7f3abe1a33c9252469802d32911fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Россия поднялась почти на 30 позиций в рейтинге глобальных поставщиков АПК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия за последние 20 лет поднялась с 44 на 16 место в рейтинге глобальных мировых поставщиков продукции агропромышленного комплекса, обогнав Великобританию, Турцию и Грецию, объем поставок за это время в денежном выражении вырос в 20 раз, при этом у России еще есть возможности для укрепления своих позиций и диверсификации агроэкспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании "Российский агропром - 2030: пути достижения технологического лидерства" в рамках выставки "Золотая осень 2024".
Как рассказала Никишина, за время реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" удалось нарастить экспортные поставки продукции АПК в два раза, а также увеличить количество экспортеров на четверть.
РЭЦ в этом году уже поддержал 1,2 тысячи экспортеров из СКФО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
РЭЦ в этом году уже поддержал 1,2 тысячи экспортеров из СКФО
Вчера, 12:55
"Мы формируем вкус к экспорту как у крупных предприятий, так и у малого и среднего бизнеса, который активнее начинает выходить на внешние рынки, получая необходимую поддержку. До 2030 года перед нами стоят две задачи: сохранить системный набор инструментов, уже доказавших свою эффективность, и обеспечить предложение, соответствующее спросу на мировом рынке", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ.
Так, по ее словам, для дальнейшего развития экспорта и обеспечения мировой продовольственной безопасности необходимо сохранить инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса, стимулировать создание новых продуктов и производств, помочь действующим экспортерам масштабировать бизнес и занять новые сегменты рынков, а предприятиям с конкурентоспособной продукцией - выйти на рынки дружественных стран.
Отдельное внимание глава РЭЦ уделила вопросу повышения осведомленности зарубежных партнеров и покупателей о разнообразии линейки продукции АПК, производимой в России. Решить эту задачу, в частности, призвана программа продвижения национального бренда "Сделано в России", которая охватывает комплекс эффективных инструментов продвижения экспортеров. Отдельно вопрос продвижения национального бренда обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября.
В числе других задач, которые необходимо решить - развитие деловых связей на новых рынках, обеспечение конкурентоспособности российской продукции в условиях жесткой конкуренции за счет оптимизации цепочек поставок, закрытие рисков, связанных с работой на новых рынках, в том числе по линии страхового агентства ЭКСАР.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
РЭЦ расскажет о возможностях для развития экспорта в Африке
Вчера, 10:56
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала