https://ria.ru/20241010/rets-1977372990.html

РЭЦ в этом году уже поддержал 1,2 тысячи экспортеров из СКФО

РЭЦ в этом году уже поддержал 1,2 тысячи экспортеров из СКФО - РИА Новости, 10.10.2024

РЭЦ в этом году уже поддержал 1,2 тысячи экспортеров из СКФО

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала этого года уже поддержал 1,2 тысячи экспортеров из регионов СКФО, объем поддержанного экспорта составил... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:55

2024-10-10T12:55

2024-10-10T12:55

экономика

скфо

ставрополь

северный кавказ

северо-кавказский федеральный университет

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с начала этого года уже поддержал 1,2 тысячи экспортеров из регионов СКФО, объем поддержанного экспорта составил 165 миллионов долларов, сообщил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса представительства РЭЦ в Ставрополе Станислав Одарич."За 9 месяцев текущего года группа РЭЦ уже поддержала 1,2 тысячи экспортеров из регионов СКФО, прямой объем поддержанного экспорта составил 165 миллионов долларов", - сказал Одарич, выступая на экспертной сессии "Северный Кавказ: выход на внешние рынки", организованной при поддержке РЭЦ в рамках международного форума "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности".В мероприятии приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти, представители научных кругов, бизнеса, институтов развития и общественных организаций, а также представители ряда зарубежных стран. Модератором сессии выступил Одарич.В ходе дискуссии обсуждались перспективные географические направления экспорта для предприятий Северного Кавказа, а также важность механизмов государственной поддержки экспорта. Участники отметили, что 16 региональных представительств РЭЦ, в том числе в Ставрополе, деятельность которого ведется по хабовому принципу, охватывая все субъекты Северо-Кавказского федерального округа, обеспечивают более широкий доступ предприятий к продуктам группы РЭЦ."Особым спросом у экспортеров региона пользуются такие услуги РЭЦ, как компенсация затрат на логистику, международные консультации по различным страновым рынкам, поиск иностранных покупателей, доступный на цифровой платформе "Мой экспорт", а также образовательные программы Школы экспорта РЭЦ", - уточнил Одарич.Своим опытом экспортной деятельности поделились представители региональных органов власти. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков заявил, что в регионе ежегодно растут объемы производства сельскохозяйственной продукции, и аграрии республики заинтересованы в расширении экспортных поставок в страны Персидского залива и Восточной Азии.Директор технологического парка Северо-Кавказского федерального университета Владимир Кузьменко и Андрей Репин, руководитель центра развития технологического предпринимательства Фонда содействия инновационному развитию Ставропольского края, рассказали о развитии технологического предпринимательства в Ставропольском крае и потенциале высокотехнологичных производств региона для выхода на экспорт. Ряд высокотехнологичных товаров, производимых в регионе, был предложен для продвижения на внешние рынки при поддержке РЭЦ.Эксперты также обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг", отметив необходимость увеличения пропускной способности его западной ветви, проходящей через Северный Кавказ. На долю западной ветви уже сейчас приходится 70% грузооборота транспортного коридора, и нагрузка на нее будет только возрастать.

https://ria.ru/20241010/rets-1977347585.html

https://ria.ru/20241009/rets-1977203762.html

https://ria.ru/20241008/eksport--1976901292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, скфо, ставрополь, северный кавказ, северо-кавказский федеральный университет, российский экспортный центр (рэц)