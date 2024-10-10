https://ria.ru/20241010/rets-1977347585.html

РЭЦ расскажет о возможностях для развития экспорта в Африке

РЭЦ расскажет о возможностях для развития экспорта в Африке - РИА Новости, 10.10.2024

РЭЦ расскажет о возможностях для развития экспорта в Африке

Бесплатный вебинар по возможностям расширения экспорта российских товаров в страны Африки пройдет 24 октября, его подготовил Российский экспортный центр (Группа РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:56

2024-10-10T10:56

2024-10-10T10:56

экономика

африка

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бесплатный вебинар по возможностям расширения экспорта российских товаров в страны Африки пройдет 24 октября, его подготовил Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Задача по освоению новых рынков становится все более актуальной для российских экспортеров: сказывается насыщение рынков стран СНГ, ограничения на доступ к рынкам недружественных и значительная конкуренция на наиболее емких рынках крупнейших стран Глобального Юга. В этом контексте Африка видится перспективным направлением для расширения присутствия российских компаний. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подготовил исследование по Африке. Ознакомиться с ним смогут слушатели бесплатного вебинара по аналитике 24 октября", - говорится в сообщении центра.Исследование опирается на статистику международной торговли, данные макроэкономических показателей и ряда отраслевых исследований. На вебинаре в наглядном и понятном формате будут представлены ключевые выводы, которые будут полезны компаниям, планирующим работать на африканском рынке.В числе тем, которые аналитики разберут вместе со слушателями: платежеспособный спрос в африканских странах, инфраструктура и структурированность рынков, условия ведения бизнеса. Эксперты также поделятся практическими рекомендациями для успешного экспорта в Африку.Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация открыта на сайте РЭЦ в разделе "Вебинары".

https://ria.ru/20241009/rets-1977203762.html

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, африка, россия, российский экспортный центр (рэц)