https://ria.ru/20241010/raketa-1977414910.html

В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету

В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 10.10.2024

В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету

Еще одну украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:47

2024-10-10T15:47

2024-10-10T15:50

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 10 окт - РИА Новости. Еще одну украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов."Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области сегодня днём. Благодарю бойцов ПВО! При обнаружении обломков не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик)