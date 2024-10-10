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В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету
В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 10.10.2024
В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету
Еще одну украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:47
2024-10-10T15:47
2024-10-10T15:50
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 10 окт - РИА Новости. Еще одну украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов."Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области сегодня днём. Благодарю бойцов ПВО! При обнаружении обломков не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету
Губернатор Курской области сообщил об уничтожении еще одной украинской ракеты