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Рада поддержала проект об "историческом" увеличении налогов - РИА Новости, 10.10.2024
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11:21 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/rada-1977351213.html
Рада поддержала проект об "историческом" увеличении налогов
Рада поддержала проект об "историческом" увеличении налогов - РИА Новости, 10.10.2024
Рада поддержала проект об "историческом" увеличении налогов
Парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:21
2024-10-10T11:21
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. В начале октября Железняк сообщал, что финансовый комитет Верховной рады одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Также предлагается освобождение кэшбека от налогообложения, переход на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличение ренты на добычу щебня. "Рада приняла законопроект относительно исторического увеличения налогов. За – 247, в целом", - написал Железняк. Он отметил, что перед голосованием, депутаты приняли правку к законопроекту об отмене увеличения военного сбора для военных, для них он останется на уровне 1,5%. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
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украина, верховная рада украины, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, В мире
Рада поддержала проект об "историческом" увеличении налогов

Депутат Железняк: Рада поддержала проект об историческом увеличении налогов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
В начале октября Железняк сообщал, что финансовый комитет Верховной рады одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Также предлагается освобождение кэшбека от налогообложения, переход на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличение ренты на добычу щебня.
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"Рада приняла законопроект относительно исторического увеличения налогов. За – 247, в целом", - написал Железняк.
Он отметил, что перед голосованием, депутаты приняли правку к законопроекту об отмене увеличения военного сбора для военных, для них он останется на уровне 1,5%.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.
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