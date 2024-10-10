https://ria.ru/20241010/pytki-1977422538.html

В ООН выяснили, кто в Израиле приказал пытать палестинских заключенных

В ООН выяснили, кто в Израиле приказал пытать палестинских заключенных - РИА Новости, 10.10.2024

В ООН выяснили, кто в Израиле приказал пытать палестинских заключенных

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, отвечающий за пенитенциарную систему, лично приказал институционализировать жестокое обращение с... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:14

2024-10-10T16:14

2024-10-10T16:14

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ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, отвечающий за пенитенциарную систему, лично приказал институционализировать жестокое обращение с палестинскими заключенными, говорится в докладе независимой международной следственной комиссия ООН по оккупированной Палестинской территории. В июле Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что по меньшей мере 10 тысяч палестинцев были произвольно и без суда арестованы Израилем с 7 октября 2023 года. По данным организации, многие палестинские заключенные подвергались пыткам, а некоторые были изнасилованы. В УВКПЧ уточнили, что Израиль не ответил ни на один запрос о сотрудничестве и отказывает МККК в доступе к этим заключенным. "Доклад показал, что институционализированное жестокое обращение с палестинскими заключенными, давняя особенность (израильской - ред.) оккупации, имело место по прямому приказу министра исправительных учреждений Израиля Итамара Бен-Гвира и было вызвано заявлениями правительства Израиля, подстрекающими к насилию и репрессиям", - сказано в документе. Члены комиссии ООН считают, что отсутствие ответственности за действия, санкционированные высшими израильскими властями и проводимые отдельными сотрудниками израильских сил безопасности, и растущее признание насилия в отношении палестинцев позволили такому поведению продолжаться непрерывно, стать систематическим и институционализированным. "Ужасающие акты жестокого обращения, совершенные в отношении палестинских заключенных, требуют привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба жертвам", - приводятся в заявлении слова председателя комиссии Нави Пиллэй. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241010/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240731/pytki-1963081635.html

https://ria.ru/20240327/raspoznavanie-1936245200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, нави пиллэй, оон, хамас, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году