https://ria.ru/20241010/pvo-1977393626.html
Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ
Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ
Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области с помощью ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:34
2024-10-10T14:34
2024-10-10T14:41
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 10 окт – РИА Новости. Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области с помощью ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня днем ещё одна украинская ракета уничтожена силами ПВО в Курской области. Спасибо нашим защитникам", - написал он.Ранее глава Курской области сообщал об уничтожении двух БПЛА и украинской ракете в небе над регионом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ
Минобороны: на территорией Курской области сбили еще два украинских беспилотника