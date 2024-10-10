https://ria.ru/20241010/pvo-1977393626.html

Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ

Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024

Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ

Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области с помощью ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:34

2024-10-10T14:34

2024-10-10T14:41

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

украина

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 10 окт – РИА Новости. Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области с помощью ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня днем ещё одна украинская ракета уничтожена силами ПВО в Курской области. Спасибо нашим защитникам", - написал он.Ранее глава Курской области сообщал об уничтожении двух БПЛА и украинской ракете в небе над регионом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, алексей смирнов (политик)