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Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 10.10.2024 (обновлено: 14:41 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/pvo-1977393626.html
Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ
Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ
Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области с помощью ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:34
2024-10-10T14:41
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 10 окт – РИА Новости. Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области с помощью ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня днем ещё одна украинская ракета уничтожена силами ПВО в Курской области. Спасибо нашим защитникам", - написал он.Ранее глава Курской области сообщал об уничтожении двух БПЛА и украинской ракете в небе над регионом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской области сбили еще два дрона ВСУ

Минобороны: на территорией Курской области сбили еще два украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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ТУЛА, 10 окт – РИА Новости. Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области с помощью ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Алексей Смирнов.
«
"Сегодня днем ещё одна украинская ракета уничтожена силами ПВО в Курской области. Спасибо нашим защитникам", - написал он.
Ранее глава Курской области сообщал об уничтожении двух БПЛА и украинской ракете в небе над регионом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаАлексей Смирнов (политик)
 
 
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