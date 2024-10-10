https://ria.ru/20241010/pvo-1977319223.html

Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области - РИА Новости, 10.10.2024

Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области

ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:54

2024-10-10T05:54

2024-10-10T06:02

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев."Минувшей ночью силами ПВО в Ростовской области уничтожено два БПЛА - в Миллеровском и Каменском районах", — написал он в Telegram-канале.По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

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безопасность, ростовская область, василий голубев