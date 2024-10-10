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Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области - РИА Новости, 10.10.2024
Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:54
2024-10-10T05:54
2024-10-10T06:02
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев."Минувшей ночью силами ПВО в Ростовской области уничтожено два БПЛА - в Миллеровском и Каменском районах", — написал он в Telegram-канале.По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Василий Голубев
Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области
Голубев: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Каменском районе