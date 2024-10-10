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Путин не созванивался с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024
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17:20 10.10.2024 (обновлено: 17:32 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/putin-1977445824.html
Путин не созванивался с Трампом, заявил Песков
Путин не созванивался с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024
Путин не созванивался с Трампом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом с тех пор, как он перестал быть президентом США, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:20
2024-10-10T17:32
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом с тех пор, как он перестал быть президентом США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, - это неправда", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
Путин не созванивался с Трампом, заявил Песков

Песков: Путин не звонил Трампу с тех пор, как он перестал быть президентом США

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом с тех пор, как он перестал быть президентом США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, - это неправда", - сказал Песков журналистам.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа
8 октября, 23:26
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампСША
 
 
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