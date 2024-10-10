https://ria.ru/20241010/putin-1977445824.html

Путин не созванивался с Трампом, заявил Песков

Путин не созванивался с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024

Путин не созванивался с Трампом, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом с тех пор, как он перестал быть президентом США, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:20

2024-10-10T17:20

2024-10-10T17:32

политика

россия

дмитрий песков

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дональд трамп

сша

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом с тех пор, как он перестал быть президентом США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, - это неправда", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша