https://ria.ru/20241010/putin-1977440933.html

Путин на переговорах с Пезешкианом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

Путин на переговорах с Пезешкианом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2024

Путин на переговорах с Пезешкианом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений, сообщил... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:00

2024-10-10T17:00

2024-10-10T17:30

ближний восток

россия

иран

дмитрий песков

масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Прежде всего двусторонние российско-иранские отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о темах предстоящих переговоров Путина с президентом Ирана.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у Москвы и Тегерана очень тесные отношения в самых различных областях."Ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием. Это тоже будет на повестке дня", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241010/peskov-1977441480.html

ближний восток

россия

иран

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ближний восток, россия, иран, дмитрий песков, масуд пезешкиан, владимир путин