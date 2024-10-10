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Путин на переговорах с Пезешкианом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2024
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17:00 10.10.2024 (обновлено: 17:30 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/putin-1977440933.html
Путин на переговорах с Пезешкианом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке
Путин на переговорах с Пезешкианом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2024
Путин на переговорах с Пезешкианом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений, сообщил... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:00
2024-10-10T17:30
ближний восток
россия
иран
дмитрий песков
масуд пезешкиан
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Прежде всего двусторонние российско-иранские отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о темах предстоящих переговоров Путина с президентом Ирана.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у Москвы и Тегерана очень тесные отношения в самых различных областях."Ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием. Это тоже будет на повестке дня", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241010/peskov-1977441480.html
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ближний восток, россия, иран, дмитрий песков, масуд пезешкиан, владимир путин
Ближний Восток, Россия, Иран, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Путин на переговорах с Пезешкианом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудит с Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Прежде всего двусторонние российско-иранские отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о темах предстоящих переговоров Путина с президентом Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у Москвы и Тегерана очень тесные отношения в самых различных областях.
"Ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием. Это тоже будет на повестке дня", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Ближний ВостокРоссияИранДмитрий ПесковМасуд ПезешкианВладимир Путин
 
 
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