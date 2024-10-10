https://ria.ru/20241010/putin-1977440597.html
Путин включил в состав совета по нацпроектам Дюмина, Патрушева и Савельева
Путин включил в состав совета по нацпроектам Дюмина, Патрушева и Савельева - РИА Новости, 10.10.2024
Путин включил в состав совета по нацпроектам Дюмина, Патрушева и Савельева
Президент России Владимир Путин включил в состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьеров Дмитрия Патрушева и Виталия Савельева,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:59
2024-10-10T16:59
2024-10-10T16:59
политика
россия
дмитрий патрушев
виталий савельев
алексей дюмин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьеров Дмитрия Патрушева и Виталия Савельева, помощника президента РФ Алексея Дюмина, главу Счетной палаты Бориса Ковальчука. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в состав совета вошли помощники президента Алексей Дюмин, Владимир Мединский и Руслан Эдельгериев, председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. Включенные в состав совета вице-премьеры Патрушев и Савельев также вошли в состав президиума совета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий патрушев, виталий савельев, алексей дюмин
Политика, Россия, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Алексей Дюмин
Путин включил в состав совета по нацпроектам Дюмина, Патрушева и Савельева
Путин включил в совет по стратегическому развитию Дюмина, Ковальчука, Патрушева