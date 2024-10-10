https://ria.ru/20241010/putin-1977440597.html

Путин включил в состав совета по нацпроектам Дюмина, Патрушева и Савельева

Путин включил в состав совета по нацпроектам Дюмина, Патрушева и Савельева - РИА Новости, 10.10.2024

Путин включил в состав совета по нацпроектам Дюмина, Патрушева и Савельева

Президент России Владимир Путин включил в состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьеров Дмитрия Патрушева и Виталия Савельева,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:59

2024-10-10T16:59

2024-10-10T16:59

политика

россия

дмитрий патрушев

виталий савельев

алексей дюмин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьеров Дмитрия Патрушева и Виталия Савельева, помощника президента РФ Алексея Дюмина, главу Счетной палаты Бориса Ковальчука. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в состав совета вошли помощники президента Алексей Дюмин, Владимир Мединский и Руслан Эдельгериев, председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. Включенные в состав совета вице-премьеры Патрушев и Савельев также вошли в состав президиума совета.

https://ria.ru/20240529/putin-1949138091.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий патрушев, виталий савельев, алексей дюмин