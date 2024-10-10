https://ria.ru/20241010/putin-1977429070.html
Путин назначил нового посла России в Конго
Путин назначил нового посла России в Конго - РИА Новости, 10.10.2024
Путин назначил нового посла России в Конго
Президент России Владимир Путин назначил Карла Тихазе чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Конго, освободив от этой должности Алексея... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:27
2024-10-10T16:27
2024-10-10T16:27
россия
республика конго
владимир путин
алексей сентебов (посол россии в др конго)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Карла Тихазе чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Конго, освободив от этой должности Алексея Сентебова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Тихазе Карла Карловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Демократической Республике Конго", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Алексея Сентебова.
https://ria.ru/20241008/posol-1976960070.html
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россия, республика конго, владимир путин, алексей сентебов (посол россии в др конго)
Россия, Республика Конго, Владимир Путин, Алексей Сентебов (посол России в ДР Конго)
Путин назначил нового посла России в Конго
Путин назначил Карла Тихазе чрезвычайным и полномочным послом России в Конго