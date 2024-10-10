https://ria.ru/20241010/putin-1977429070.html

Путин назначил нового посла России в Конго

Путин назначил нового посла России в Конго - РИА Новости, 10.10.2024

Путин назначил нового посла России в Конго

Президент России Владимир Путин назначил Карла Тихазе чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Конго, освободив от этой должности Алексея... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:27

2024-10-10T16:27

2024-10-10T16:27

россия

республика конго

владимир путин

алексей сентебов (посол россии в др конго)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Карла Тихазе чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Конго, освободив от этой должности Алексея Сентебова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Тихазе Карла Карловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Демократической Республике Конго", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Алексея Сентебова.

https://ria.ru/20241008/posol-1976960070.html

россия

республика конго

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2024

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россия, республика конго, владимир путин, алексей сентебов (посол россии в др конго)