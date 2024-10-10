https://ria.ru/20241010/putin-1977407099.html
Совещание Путина с членами Совбеза. Трансляция
Совещание Путина с членами Совбеза. Трансляция - РИА Новости, 10.10.2024
Совещание Путина с членами Совбеза. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:25
2024-10-10T15:25
2024-10-10T15:25
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977394179_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_22e1ddfdf57a27c43b394d4b9c81b754.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977394179_70:0:1001:698_1920x0_80_0_0_5cf6d4308c66395bdef1860afc85b95a.jpg
LIVE: Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности РФ
LIVE: Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности РФ
2024-10-10T15:25
true
PT2M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с членами Совбеза. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2024-10-10T15:25
true
PT2M42S
Совещание Путина с членами Совбеза. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.