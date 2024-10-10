https://ria.ru/20241010/putin-1977394499.html

Путин присвоил звание "Измайловский" второму спецполку Росгвардии

Путин присвоил звание "Измайловский" второму спецполку Росгвардии - РИА Новости, 10.10.2024

Путин присвоил звание "Измайловский" второму спецполку Росгвардии

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "Измайловский" второму специальному моторизованному полку Росгвардии, соответствующий указ... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:38

2024-10-10T14:38

2024-10-10T14:38

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "Измайловский" второму специальному моторизованному полку Росгвардии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "B целях возрождения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава полка, постановляю: 1. Присвоить 2-му специальному моторизованному полку войск национальной гвардии РФ почетное наименование "Измайловский" и впредь именовать его: специальный моторизованный Измайловский полк войск национальной гвардии РФ", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 10 октября.

https://ria.ru/20241008/drg-1976893578.html

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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)