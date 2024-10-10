https://ria.ru/20241010/putin-1977366680.html

Путин поддерживает российских производителей одежды, заявил Песков

Путин поддерживает российских производителей одежды, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024

Путин поддерживает российских производителей одежды, заявил Песков

Президент России Владимир Путин довольно часто делает выбор в пользу отечественных брендов при выборе одежды, тем самым поддерживая российских производителей,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:30

2024-10-10T12:30

2024-10-10T12:30

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6c1d7d565600f1b92b626b1d8d08f13d.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин довольно часто делает выбор в пользу отечественных брендов при выборе одежды, тем самым поддерживая российских производителей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент очень активно использует российскую продукцию. Тем более, за последние два года значительно увеличились производства наших дизайнеров. Путин часто поддерживает наших производителей", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241010/peskov-1977365189.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков