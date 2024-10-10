https://ria.ru/20241010/putin-1977366680.html
Путин поддерживает российских производителей одежды, заявил Песков
Путин поддерживает российских производителей одежды, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024
Путин поддерживает российских производителей одежды, заявил Песков
Президент России Владимир Путин довольно часто делает выбор в пользу отечественных брендов при выборе одежды, тем самым поддерживая российских производителей,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:30
2024-10-10T12:30
2024-10-10T12:30
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин довольно часто делает выбор в пользу отечественных брендов при выборе одежды, тем самым поддерживая российских производителей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент очень активно использует российскую продукцию. Тем более, за последние два года значительно увеличились производства наших дизайнеров. Путин часто поддерживает наших производителей", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241010/peskov-1977365189.html
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин поддерживает российских производителей одежды, заявил Песков
Песков: Путин часто делает выбор в пользу российских брендов при выборе одежды