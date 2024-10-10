https://ria.ru/20241010/putin-1977366119.html

Путин поприветствовал участников конференции по защите прав человека

Путин поприветствовал участников конференции по защите прав человека - РИА Новости, 10.10.2024

Путин поприветствовал участников конференции по защите прав человека

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VIII Международной научно-практической конференции, посвященной защите прав человека, соответствующая РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:27

2024-10-10T12:27

2024-10-10T12:27

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VIII Международной научно-практической конференции, посвященной защите прав человека, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас по случаю открытия очередной, VIII Международной научно-практической конференции, посвященной защите прав человека. Конференция пользуется все большим признанием и авторитетом в мировом правозащитном сообществе. В этом году она собрала рекордное количество участников, в числе которых национальные омбудсмены, сотрудники государственных ведомств и парламентарии, ученые и эксперты из пяти десятков стран, а также делегаты от ряда международных организаций", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что в центре обсуждения находятся вопросы, касающиеся защиты прав человека в области здравоохранения. Это направление правозащитной работы, по его словам, становится особенно актуальным на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и вспышек других опасных инфекций в разных уголках мира. Важно обменяться опытом в законодательной и практической сферах, обсудить возможности улучшения правовых норм и механизмов, которые обеспечивают гражданам доступ к своевременной и качественной медицинской помощи, а также способствуют формированию здорового образа жизни, подчеркнул президент. "Рассчитываю, что вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, а выдвинутые на конференции идеи и инициативы получат практическую реализацию на благо народов наших стран. Искренне желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241008/prava-1977064416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество